Пьеха мечтает о возмездии над избившей его сына соседкой

Семилетний сын российского певца Стаса Пьехи Петр находится в больнице после инцидента в элитном дачном поселке. Там на днях произошла ссора между ним и сыном соседей. Мальчики не поладили, и Петя проткнул его бассейн.
После этого подключилась звездная мать соседского ребенка. Супруга арбитра Владислава Безбородова решила проучить мальчишку за шалость, схватила его за руку и оттолкнула. Мальчик получил травмы. Также пострадала бабушка Пети по маминой линии.
Ссору мать Пети сняла на видео и выложила в соцсетях. Теперь жену футбольного арбитра ждет не только решение по закону, но и народный суд. Женщина не признает вину, но уголовное дело уже возбуждено, и им занимается лично глава СК Александр Бастрыкин.
40-летний Стас Пьеха в ужасе от произошедшего. Он намерен доказать вину Ирины Безбородовой в суде.
"Хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых она избила", – сказал Пьеха.
Напомним, сейчас Петя в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра. Мальчику назначили энцефалограмму и курсы психологической помощи.
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