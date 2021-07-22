Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи

Две звездные семьи – певца Стаса Пьехи и арбитра Владислава Безбородова – отдыхали в элитном коттеджном поселке. Их дети не смогли подружиться, и теперь в ситуации разбирается глава СК Александр Бастрыкин.
Все началось с того, что сын Стаса Пьехи пытался найти контакт с наследником именитого футбольного судьи. Однако его супруге их игры не понравились, и она попросила наследника больше не общаться с Петей. Ребенок расстроился и в отместку проткнул надувной бассейн соседки. Женщина вышла из себя, схватила за руку сына Пьехи и оттолкнула его. Все закончилось печально. Мальчик упал и получил травму головы. Теперь он в больнице.
На защиту семьи Стаса Пьехи встало не только правосудие, но и, кажется, весь шоу-бизнес. Близкий друг семьи Стаса Пьехи продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с виновницей произошедшего стоило бы хорошенько разобраться. Он даже не стал скрывать, что применил бы по отношению к женщине физическую силу.
"Для меня Стас — родной человек. То, что произошло с его ребенком, меня трясет аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул ей точно по башке!" — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом.
Пригожин заявил, что взрослый человек, который применил силу по отношению к ребенку, вел себя по скотски. Он с трудом подбирал корректные слова о жене футбольного судьи, которая подняла руку на мальчика.
Также продюсер заявил, что Владислав Безбородов после произошедшего должен разобраться со своей буйной супругой и "ударить ее головой об стену". Пригожин считает, что женщину нужно лишать свободы и чипировать.
Напомним, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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