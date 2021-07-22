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Шоу-бизнес
Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи

Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи

Семилетний сын певца Стаса Пьехи попал в больницу после нападения соседки. Коллеги артиста комментируют ситуацию.
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Две звездные семьи – певца Стаса Пьехи и арбитра Владислава Безбородова – отдыхали в элитном коттеджном поселке. Их дети не смогли подружиться, и теперь в ситуации разбирается глава СК Александр Бастрыкин.

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Все началось с того, что сын Стаса Пьехи пытался найти контакт с наследником именитого футбольного судьи. Однако его супруге их игры не понравились, и она попросила наследника больше не общаться с Петей. Ребенок расстроился и в отместку проткнул надувной бассейн соседки. Женщина вышла из себя, схватила за руку сына Пьехи и оттолкнула его. Все закончилось печально. Мальчик упал и получил травму головы. Теперь он в больнице.

На защиту семьи Стаса Пьехи встало не только правосудие, но и, кажется, весь шоу-бизнес. Близкий друг семьи Стаса Пьехи продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с виновницей произошедшего стоило бы хорошенько разобраться. Он даже не стал скрывать, что применил бы по отношению к женщине физическую силу.

"Для меня Стас — родной человек. То, что произошло с его ребенком, меня трясет аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул ей точно по башке!" — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом.

Пригожин заявил, что взрослый человек, который применил силу по отношению к ребенку, вел себя по скотски. Он с трудом подбирал корректные слова о жене футбольного судьи, которая подняла руку на мальчика.

Также продюсер заявил, что Владислав Безбородов после произошедшего должен разобраться со своей буйной супругой и "ударить ее головой об стену". Пригожин считает, что женщину нужно лишать свободы и чипировать.

Напомним, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 18:39 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

комментарии

Ответить:

Гость810744
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Гость809454
Мальчик пришёл к ее сыну поиграть, а эта мразь бесчеловечная его выгнала. Ребёнок был расстроен . А что же ты так ее защищаешь!? Своих детей нет? Поэтому и ничего не понимаешь. Не намеренно, нечаянно … И бабушку нечаянно ударила и мальчика до сотрясения мозга ударила нечаянно! Ты в своём уме??? Материлась тварь! Или это написала ты, хабалка, которая побила мальчика?
"Мальчик" пришел в ЧУЖОЙ дом, куда, как известно, нормальные люди "со своим уставом" лезть не должны. Ни они, ни их отпрыски. "Мальчик" оказался "без торомозов"
Гость809454
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Сергей
Весело у вас,в ,,звердных семейках,, живётся!!!, Как вы ещё не грызёте друг друга
Да грызут потихоньку, пока ещё не физически.
Гость809454
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Гость810722
Пригожин, а самому Пьехе не возникло желания шарахнуть по башке?!Хорошо же воспитал сына, если он берет карандаш и протыкает бассейн!Это нормальная реакция ребенка на замечание взрослого человека? Нет!Я не представляю, если бы мой сын в таком возрасте отреагировал таким образом на устное замечание взрослого!Да в любом возрасте, это называется порчей чужого имущества. Что касается "избившей" ребенка соседки, так раздули кадило!Не потушишь!Случайно, не намеренно, неосторожно толкнула его.А уж пишут:избила! Не нагнетайте ситуацию, господин Пригожин!Вы, по- видимому, давно здесь не светились,соску
Мальчик пришёл к ее сыну поиграть, а эта мразь бесчеловечная его выгнала. Ребёнок был расстроен . А что же ты так ее защищаешь!? Своих детей нет? Поэтому и ничего не понимаешь. Не намеренно, нечаянно … И бабушку нечаянно ударила и мальчика до сотрясения мозга ударила нечаянно! Ты в своём уме??? Материлась тварь! Или это написала ты, хабалка, которая побила мальчика?
Гость810724
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Гость810722
Пригожин, а самому Пьехе не возникло желания шарахнуть по башке?!Хорошо же воспитал сына, если он берет карандаш и протыкает бассейн!Это нормальная реакция ребенка на замечание взрослого человека? Нет!Я не представляю, если бы мой сын в таком возрасте отреагировал таким образом на устное замечание взрослого!Да в любом возрасте, это называется порчей чужого имущества. Что касается "избившей" ребенка соседки, так раздули кадило!Не потушишь!Случайно, не намеренно, неосторожно толкнула его.А уж пишут:избила! Не нагнетайте ситуацию, господин Пригожин!Вы, по- видимому, давно здесь не светились,соску
Для всех этих "звездунов" другие не имеют никакой ценности. Только они и есть, а все остальное удобрения...А этот "пострадавший малышок" вырастет и переступит и через папаньку, и через маманьку, потому что понятий человеческих вложить ему в голову по всему некому.
Гость810722
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Пригожин, а самому Пьехе не возникло желания шарахнуть по башке?!Хорошо же воспитал сына, если он берет карандаш и протыкает бассейн!Это нормальная реакция ребенка на замечание взрослого человека? Нет!Я не представляю, если бы мой сын в таком возрасте отреагировал таким образом на устное замечание взрослого!Да в любом возрасте, это называется порчей чужого имущества. Что касается "избившей" ребенка соседки, так раздули кадило!Не потушишь!Случайно, не намеренно, неосторожно толкнула его.А уж пишут:избила! Не нагнетайте ситуацию, господин Пригожин!Вы, по- видимому, давно здесь не светились,соску
Сергей
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Весело у вас,в ,,звердных семейках,, живётся!!!, Как вы ещё не грызёте друг друга
1

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