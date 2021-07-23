Шары, цветы и подколы мужа: Как звезду "Дома-2" встретили из роддома

На днях экс-участники шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян стали родителями. У пары родился мальчик. 23 июля молодую мать выписали из роддома, а супруг устроил для нее настоящий праздник. Вход в медицинское учреждение оформили разноцветными шарами, возле него собрались друзья и близкие семейства, они одарили родившую даму букетами цветов, поцелуями и теплыми объятиями. В составе веселой компании разгуливала ростовая кукла в образе мишки Тедди.
Наряженный в костюм Арай Чобанян встретил жену на авто. Когда Ирина Пинчук села в машину, он поспешил снять видео с ее участием для инстаграм-истории. На камеру мужчина отметил, что молодая мать очень сильно изменилась и похудела, избавившись от пухлых щек. "Надо, чтобы опять забеременела, чтобы был опять шарик", — язвительно пошутил экс-участник "Дома-2".
Дома родившую звезду "Дома-2" ожидала торжественно украшенная обстановка. Судя по контенту, которым поделился Арай Чобанян, Ирина Пинчук сразу предпочла полежать на кровати. После небольшого отдыха супруги отправились с малышом на прогулку. Довольный отец снялся вместе с коляской. "Если бы мне еще года назад сказали, что я пойду гулять со своим сыном, я бы никогда в это не поверил", — объявил мужчина.
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