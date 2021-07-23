"Была удивительной": известный певец сделал заявление о романе с Толкуновой

Валентина Толкунова и Леонид Серебренников долгое время работали вместе. Их дуэты были настолько искренними и настоящими, что публика верила: артисты влюблены и состоят в отношениях.

Леонид Федорович стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Он рассказал, что связывала их только крепкая дружба. Артист сделал громкое заявление и опроверг всех сплетни о романе. Он отметил, что тесно общался с коллегой около 20 лет. "Была удивительным человеком", – вспомнил исполнитель. По его словам, Валентина Васильевна покоряла его многими своими чертами, но особенно "твердостью" и "уверенностью".

По словам Леонида Серебренникова. при всей своей мудрости Валентина Толкунова "любила хохотать", за что он ее невероятно ценил. У певицы была тяжелая жизнь. Долгие годы кумир миллионов боролась с наркотической зависимостью своего единственного наследника. Артист вспомнил, что однажды приятельница попросила его не оставлять ее сына ни при каких условиях. Тогда он понял, что у нее не все хорошо со здоровьем.

Валентина Васильевна была человеком крайне сильным. Она не хотела, чтобы ее жалели и продолжала работать до последнего. "Певица умерла прямо на сцене", – вздохнул исполнитель. Он сказал, что ей можно было не выступать, так как было необходимо лечение. Но она так не умела. "О смерти узнал по телевизору", – вспомнил Леонид Федорович.

Напомним, Валентина Толкунова скончалась около 11 лет назад. Несколько лет она боролась с раком груди, но организм так и не смог восстановиться. Большинство коллег даже представить не могли, что с красивой и жизнерадостной женщиной что-то было не так.

