"Надо было интервью дать": звезда группы "Чайф" призналась в причастности к избиению сына Пьехи

Страшную ситуацию, случившуюся в семье Стаса Пьехи, обсуждает вся страна. Однако, как оказалось, иногда информация поступает из сомнительных источников.

Наследник артиста отдыхал вместе со своей мамой в загородном доме, где подружился с сыном арбитра Владислава Безбородова. К несчастью, этот тандем не понравился жене судьи, о чем она решила сообщить самим детям. Семилетний Петя расстроился и проткнул надувной бассейн соседей. Однако решительная Ирина не остановилась на этом. Женщина разозлилась и толкнула ребенка, задев и его бабушку. Он упал на землю.

Сейчас маленький мальчик находится в больнице и очень хочет вернуться домой. Врачи проводят необходимые обследования и берут анализы. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и несколько серьезных ушибов. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.

Накануне появилась новость о том, что взбешенный Владислав Безбородов якобы выставил супругу из дома. При этом сперва он сообщил, что выгнал ее, так как она – истеричка, а терпеть подобное он не намерен ни на работе, ни в своем доме. Позднее другим журналистам по телефону мужчина рассказал, что теперь его избранница обитает в палатке в лесу. В этот момент журналисты поняли, что происходит что-то неладное. Как сообщает "360", с ними и правда общался известный человек.

В Сети появилось заявление группы "Чайф". Исполнители отметили, что уже три дня Владимир Бегунов отвечает на звонки журналистов, которые убеждают и себя, и его самого в том, что он – Безбородов. Сообщается, что сперва артист пытался все отрицать, но это не сработало. Тогда он решил пошутить с мыслями о том, что все быстро поймут его сарказм. Однако ситуация зашла слишком далеко. Группа призвала сотрудников прессы внимательно проверять все данные. "Надо было интервью дать", "Вот это вы крутые", "Какие вы хорошие и вежливые", – отреагировали пользователи.