Избившая сына Пьехи женщина поселилась в лесу

Ужасающая история избиения маленького сына Стаса Пьехи не перестает быть самой обсуждаемой в Сети. Теперь появились новые подробности судьбы обвиняемой.

Ранее стало известно, что Владислав Безбородов якобы выпроводил свою супругу после ее страшной выходки. Футбольный судья заявил, что дама сердца всегда была истеричкой, а такое он не намерен терпеть ни на работе, ни дома. Однако теперь у журналистов возникли некоторые вопросы.

Дело в том, что в Сети можно без труда найти два номера арбитра. Однако владелец одного из них постоянно сбрасывает звонки с незнакомых номеров. Второй человек, упорно представляющийся Безбородовым, с радостью раздает свои комментарии каждому поинтересовавшемуся. Его неоднозначные заявления заставили некоторых представителей прессы задуматься, не пытаются ли их обмануть.

Теперь мужчина, представившийся Безбородовым, поделился новыми подробностями ситуации. Он рассказал, что и правда выпроводил неугодную супругу, избившую сына Стаса Пьехи, на улицу. По его словам, она – "истеричка". Он уточнил, что теперь женщина нашла себе новый дом. Она якобы проживает в лесу, где проводит время в палатке. Диалог завершился крайне неожиданной фразой. Мужчина вдруг заявил, что ему звонят все и попросил журналистов "лучше проверять контакты".

Личность собеседника пока не установлена. Напомним, ребенок знаменитости сейчас находится в одной из больниц. Он проходит дополнительные обследования и сдает анализы. Его мама старается держать поклонников в курсе событий в своем "Инстаграме".

