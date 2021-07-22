Избившую наследника Пьехи женщину выкинули из дома

Чудовищная ситуация, произошедшая с семилетним сыном артиста, не оставила равнодушным никого. По словам близких, ребенка избила соседка.

Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала, что ее сын подружился с наследником именитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Однако его жене детские игры не пришлись по душе, после чего она попросила наследника не общаться с Петей. Расстроившийся ребенок проткнул надувной бассейн соседки. Она вышла из себя.

По рассказу мамы маленького Пети, женщина вдруг накинулась на ее ребенка, повалила его на землю, и мальчик сильно ударился головой. В порыве ярости она задела и бабушку наследника звезды. Она госпитализирована с травмой руки. Накануне стало известно, что у мальчика обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также несколько серьезных ушибов. Сейчас он проходит дополнительные обследования.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение лично контролировать ситуацию. Возбуждено уголовное дело. Юристы полагают, что, если у ребенка Стаса Пьехи обнаружат тяжелые повреждения, о которых пока идет речь, и он пробудет в больнице более 21 дня, то преступление будет расценено как "Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений". За такой проступок назначают до пяти лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что супруг обвиняемой женщины выгнал ее из дома, заявив, что она – "истеричка". Как сообщает телеканал "360", Стас Пьеха прокомментировал ситуацию. "Не жалко ли? Предпочитаю заниматься вопросами здоровья сына и его бабушки", – отрезал он.

