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Шоу-бизнес
Избившую наследника Пьехи женщину выкинули из дома

Избившую наследника Пьехи женщину выкинули из дома

Чудовищная ситуация, произошедшая с семилетним сыном артиста, не оставила равнодушным никого. По словам близких, ребенка избила соседка.
прочитано 141 раз

Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала, что ее сын подружился с наследником именитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Однако его жене детские игры не пришлись по душе, после чего она попросила наследника не общаться с Петей. Расстроившийся ребенок проткнул надувной бассейн соседки. Она вышла из себя.

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 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

По рассказу мамы маленького Пети, женщина вдруг накинулась на ее ребенка, повалила его на землю, и мальчик сильно ударился головой. В порыве ярости она задела и бабушку наследника звезды. Она госпитализирована с травмой руки. Накануне стало известно, что у мальчика обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также несколько серьезных ушибов. Сейчас он проходит дополнительные обследования.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение лично контролировать ситуацию. Возбуждено уголовное дело. Юристы полагают, что, если у ребенка Стаса Пьехи обнаружат тяжелые повреждения, о которых пока идет речь, и он пробудет в больнице более 21 дня, то преступление будет расценено как "Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений". За такой проступок назначают до пяти лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что супруг обвиняемой женщины выгнал ее из дома, заявив, что она – "истеричка". Как сообщает телеканал "360", Стас Пьеха прокомментировал ситуацию. "Не жалко ли? Предпочитаю заниматься вопросами здоровья сына и его бабушки", – отрезал он.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 09:43 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Это не женщина, а монстр, ее надо изолировать от всех
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Это не женщина, а монстр, ее надо изолировать от всех
Гость795689
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Недопустимо вообще касаться чужого ребёнка. Это однозначно. Но бывшей жене Пьехи, маме ребёнка и бабушке надо было следить за заниматься своим ребёнком, чтобы он не шлялся по чужим дачам и не надоедал там. И не хулиганил, раз он у них такой сложный.
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