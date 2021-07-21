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Шоу-бизнес
Прокуратура взялась за дело о зверски избитом сыне Пьехи

Прокуратура взялась за дело о зверски избитом сыне Пьехи

Инцидент со страшным избиением ребенка Стаса Пьехи проверит прокуратура. Предполагаемой виновнице происшествия грозит уголовное дело.
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Ужасная трагедия с сыном Стаса Пьехи потрясла всю страну. Семилетний Петя оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также ушибами грудной клетки и левого бедра. По словам матери мальчика, виновницей произошедшего является 53-летняя соседка, которая нанесла ребенку увечья и травмы из-за того, что он проткнул карандашом бассейн на ее участке в Ленинградской области. Ситуацию, по имеющимся сведениям, обостряло то, что женщина запрещала своему сыну общаться с наследником Стаса Пьехи.

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Теперь следователям предстоит разобраться в деталях происшествия и определить пока неизвестные его стороны. Как сообщает сайт Следственного комитета, глава ведомства дал руководителю регионального управления распоряжение раскрыть все обстоятельства нарушения прав ребенка и, если будет хватать оснований, возбудить уголовное дело по итогам проверки. Корреспонденты РЕН ТВ выяснили, что прокуратура тоже взяла это дело на особый контроль.

Напомним, в Сети появилось видео с избившей сына Стаса Пьехи соседкой. Перед камерой она сказала, что не жалеет о случившемся и считает, что все сделала правильно. Женщина шокировала заявлением о том, что бабушку, которая вступилась за ребенка, нужно было убить.

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Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 13:05 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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