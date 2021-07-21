Пьеха обратился к Бастрыкину после жестокого избиения своего сына

ЧП произошло в коттеджном поселке Рощино, где семья Стаса Пьехи отдыхала в частном доме. Сын Стаса Пьехи, семилетний Петр совершил детскую шалость, за что получил от взрослой соседки "по мозгам". Да не от простой соседки, а от жены футбольного арбитра Владислава Безбородова.
Мальчик до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, а его отец Стас Пьеха делает все, чтобы восстановить справедливость. В своем "Инстаграм" он обратился к поклонникам и призвал их вынести урок из этого ужасного инцидента. Также он поблагодарил председателя СК РФ Александра Бастрыкина за то, что он лично решил разобраться с ситуацией.
Пьеха выложил в Сети фрагмент скандала, который произошел между соседями в тот день. На кадрах Безбородова в камеру кричала, что ее дети неприкосновенны. Пьеха согласился с ней в этом аспекте и подчеркнул, что неприкосновенностью наделены абсолютно все дети, в том числе и его.
"Хочу выразить благодарность председателю следственного комитета Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию под личный контроль!" – написал Пьеха.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что избившая маленького сына Пьехи женщина объяснила свои действия.
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