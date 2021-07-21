Избившая семилетнего сына Пьехи оправдалась за нападение: Мог навредить маленькому ребенку

Напавшая на сына артиста женщина объяснила причину своих действий. Она якобы пытались защитить свое имущество и малолетнего ребенка.

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова увидела, что бассейн на ее участке слегка спущен, после чего приняла решение его накачать. Однако все ее действия были тщетны. Тогда, по словам Ирины, она вернулась в дом, но увидела Петю, который признался, что испортил ей бассейн.

После монолога сына Стаса Пьехи к соседке вышел дядя мальчика, который предложил заклеить бассейн, но такой выход из ситуации женщину не устроил. Она якобы потребовала вернуть ей деньги, но ей отказали. Тогда, как сообщает "Пятый канал", она пошла к администратору поселка, чтобы поинтересоваться, как правильно решить вопрос. Когда она вернулась, то якобы увидела Петю, выходящего из ее дома, и испугалась.

Супруга Владислава Безбородова впала в панику из-за того, что подумала: мальчик мог навредить ее годовалому сыну, спящему дома. Тогда она повела его к маме, но тот якобы сам упал по дороге. После, как утверждает Ирина, дядя Пети стал толкать ее, и ситуацию она контролировать перестала, из-за чего задела бабушку мальчика рукой.

Напомним, сын Стаса Пьехи сейчас госпитализирован. С ним в больнице находится его мама. У мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, а также некоторые другие непростые травмы. В ситуации разбираются специалисты.