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Шоу-бизнес
Страшный рок на взлете: как погибла молодая звезда "Не могу сказать "прощай" Анастасия Иванова

Страшный рок на взлете: как погибла молодая звезда "Не могу сказать "прощай" Анастасия Иванова

Советская актриса Анастасия Иванова полюбилась зрителям после драмы "Не могу сказать "прощай". Она могла бы сделать еще очень многое, но ее жизнь оборвалась.
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Жизнь талантливой и красивой 34-летней Анастасии Ивановой трагически и нелепо оборвалась в результате бытовой кражи и убийства. Такая горькая и яркая судьба звезды до сих пор волнует сердца людей.

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Театр

Анастасия родилась в солнечном Адлере а 1958 г. После окончания школы она, как и многие ее ровесники, поехала покорять Москву. Иванова окончила школу-студию МХАТ, работала во Владимирском драмтеатре, Московском Новом драматическом театре и в модернисткой "Сфере".

Кино

Иванова дебютировала на экранах в 1976 г. в шпионском фильме "Жизнь и смерть Фердинанда Люса" с Донатасом Банионисом. В 1982 г. режиссер Борис Дуров отобрал ее на главную роль в фильм "Не могу сказать "прощай".

Кадр из фильма

Тогда Анастасия Иванова познакомилась с начинающим режиссером Борисом Невзоровым и вскоре вышла за него замуж. Через год у пары родилась дочь Полина.

Фильм "Не могу сказать "прощай" вышел в 1982 г. Картина имела большой успех у зрителей. Анастасия Иванова, сыгравшая одну из главных ролей, могла бы сделать для отечественного кинематографа еще очень многое. Но спустя 11 лет после громкого дебюта жизнь уготовила ей злой рок.

Смерть

После декрета Анастасия Иванова стала реже сниматься в кино. Муж знал о ее мечте построить карьеру в кинематографе и подготовил для нее роль в ленте "У попа была собака". Потом он хотел снять ее в еще одном фильме, но не успел сообщить радостную новость...

Кадр из фильма

В квартире режиссер обнаружил тело Анастасии Ивановой. Жилье обворовали, а молодую актрису убили. По данным следствия, это мог сделать их знакомый Сергей Просветов, которому семья помогала устроиться в Москве. Иванова не знала, что Просветов уже отмотал срок за убийство, и спокойно общалась с ним. Она впустила его к себе в квартиру.

Режиссер Борис Невзоров остался вдовцом с десятилетней дочерью Полиной. В тот страшный день девочка была в деревне у бабушки. Невзорова подкосила семейная драма. Он даже подумал уйти из кино.

Долгое время режиссер оставался в одиночестве. Потом женился еще раз на своей знакомой Алле Пановой, с которой прожил 14 лет. Но после такого срока их семейная жизнь разладилась.

Невзоров обрел счастье с Еленой Хрипуновой, моложе на 25 лет. В 2020 году она родила ему дочь, которую Невзоров назвал Анастасией.

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Кадр из фильма "Жизнь и смерть Фердинанда Люса"
Автор: 20 июля 2021, 14:34 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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