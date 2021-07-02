"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть

Это лето стало сущим кошмаром для актрисы и певицы Алены Кравец. Она потеряла малышку, к которой была очень привязана. Всего 8 лет крошка радовала звезду популярных ток-шоу.

"Моей маленькой Николь больше нет, – рыдает Кравец. – Она отправилась в вечное путешествие на небесную радугу. Вчера вечером, пока я была на съемках, у нее остановилось ее крохотное сердечко. Врачи предлагали ей операцию, но сказали что на 90% у нее не выдержит сердечко, так как она совсем была уникально микроскопическая. Берегли ее, как могли, все 8 лет. Сказать, как больно терять – ничего не сказать".

На похоронах любимой малышки Алена решила не экономить. "Я купила ей элитный гробик из массива дуба, красного дерева и ореха с позолоченными ручками и бархатом внутри – плачет Алена. – Он стоил 36 тысяч рублей, но мне для малышки не жалко. Хоронили же ее в белом шелковом платьице – как самую красивую собачку на свете".

От кремации домашней любимицы Алена отказалась – гробик закопали недалеко от дома на Рублевке, где живет Кравец. "Я видела, что на могиле Раневской на Новом Донском кладбище установлена маленькая бронзовая фигурка пса по кличке Мальчик, которого обожала Фаина Георгиевна. – смахивает слезу Алена. – Бронзовый ризеншнауцер Федор лежит и у ног Юрия Никулина на Новодевичьем – пес пережил хозяина на 4 года. Поэтому я уже написала завещание, чтобы на моем памятнике было изображение Николь".

Сегодня на похоронившую малышку Кравец больно смотреть – слишком привязана она была к своей собачке. "Я дала зарок помогать бездомным кошкам и собакам – теперь каждый месяц буду перечислять деньги в приюты для животных", – пообещала звезда.