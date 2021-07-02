Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Пятница
2 июля
Лента новостей
12:09
"Никого не должно касаться": Водонаева сделала заявление о смертельной болезни
11:47
В России за сутки обнаружили более 23 тысяч заразившихся COVID-19
11:46
"Это означает смерть": экс-солист "Самоцветов" оказался на грани
11:41
В центре Москве прогремел взрыв в жилом доме
11:39
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
11:27
Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам
11:23
"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни
11:05
В Уфе автомобиль такси провалился под землю
10:56
"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг
10:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
10:15
В России придумали новую страховку для пенсионеров
10:09
Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
10:02
На Украине заявили об уверенных шагах в борьбе за Крым
09:47
"Он очень нежный, трепетный и чуткий": Подольская об отношениях со взрослым сыном Пресняковым
09:34
Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян
09:33
Синоптик назвал самые жаркие дни лета в России
09:22
Корчевников скривился рядом с изуродованной экс-супругой Аршавина
08:47
Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций
08:41
Россиян предупредили о росте платы за капремонт жилья
08:25
В Нижнем Новгороде при взрыве газа пострадали люди
06:04
Известная актриса поразила публику слишком откровенными кадрами
04:11
Кейт Миддлтон удивила британцев своим появлением в необычном месте
02:09
У измученной отцом Бритни Спирс появился шанс на свободу
23:59
"Сногсшибательная": заболевшая ковидом Долина вновь ошарашила публику
22:02
"Позвонила мне в слезах": Барановская бросилась к бывшей жене Аршавина после скандала с футболистом
20:58
"Помогите, дорогой": Доронина с мольбой обратилась к Путину
19:56
Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
19:47
В Москве появятся 24 новых станции метро
19:39
Приостановили все операции: стало известно о новых проблемах тяжелобольной МакSим
19:32
На Ксенофонтову подали в суд после новости об устройстве десятилетней дочери на работу
19:21
Назван самый популярный среди россиянок возраст для рождения первого ребенка
19:09
"Паралитик какой-то": пустившемуся в пляс Манукяну влепили смачную оплеуху
19:07
Минтруд назвал регионы России с самыми большими пенсиями
19:00
"Порвала ей рот": вскрылась скандальная связь Пугачевой с неординарной женщиной
18:53
Звезда сериала "Счастливы вместе" скончалась от ковида
18:36
Песков раскрыл последствия вступления Украины в НАТО
18:17
Принцы Гарри и Уильям открыли памятник покойной леди Ди день ее 60-летия
18:16
Путин отменил штрафы для безбилетников на федеральном уровне
18:11
Коварная болезнь не миновала и ее: озвучен диагноз Алентовой
17:46
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
17:35
Риелтор предупредила россиян о риске потерять квартиру из-за ошибки
17:29
"Похоже, не знаком с историей": политолог Корнилов о конфузе Зеленского с украинским флагом
17:25
На Украине заговорили о войне после остановки военной помощи США
17:19
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом
17:16
"Выплевывала легкие": из-за редкой болезни Семенович оказалась на грани
17:07
Украине пригрозили потерей большей части территорий
16:40
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
16:31
Не так проста, как кажется: невеста наставила Моргенштерну рога
16:27
В Госдуме призвали повысить цены на водку
16:23
Уже второй: звезда сериала "Рассказ служанки" заявила о прибавлении в семье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть

"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть

Это лето стало сущим кошмаром для актрисы и певицы Алены Кравец. Она потеряла малышку, к которой была очень привязана. Всего 8 лет крошка радовала звезду популярных ток-шоу.
прочитано 964 раза

"Моей маленькой Николь больше нет, – рыдает Кравец. – Она отправилась в вечное путешествие на небесную радугу. Вчера вечером, пока я была на съемках, у нее остановилось ее крохотное сердечко. Врачи предлагали ей операцию, но сказали что на 90% у нее не выдержит сердечко, так как она совсем была уникально микроскопическая. Берегли ее, как могли, все 8 лет. Сказать, как больно терять – ничего не сказать".

ПО ТЕМЕ

"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим

На похоронах любимой малышки Алена решила не экономить. "Я купила ей элитный гробик из массива дуба, красного дерева и ореха с позолоченными ручками и бархатом внутри – плачет Алена. – Он стоил 36 тысяч рублей, но мне для малышки не жалко. Хоронили же ее в белом шелковом платьице – как самую красивую собачку на свете".

От кремации домашней любимицы Алена отказалась – гробик закопали недалеко от дома на Рублевке, где живет Кравец. "Я видела, что на могиле Раневской на Новом Донском кладбище установлена маленькая бронзовая фигурка пса по кличке Мальчик, которого обожала Фаина Георгиевна. – смахивает слезу Алена. – Бронзовый ризеншнауцер Федор лежит и у ног Юрия Никулина на Новодевичьем – пес пережил хозяина на 4 года. Поэтому я уже написала завещание, чтобы на моем памятнике было изображение Николь".

Сегодня на похоронившую малышку Кравец больно смотреть – слишком привязана она была к своей собачке. "Я дала зарок помогать бездомным кошкам и собакам – теперь каждый месяц буду перечислять деньги в приюты для животных", – пообещала звезда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Пресс-служба
Автор: 2 июля 2021, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые милые домашние животные

комментарии

Ответить:

Гость782373
Пожаловаться Ответить
Маразм зашкаливает. Сумму, равную стоимости гробика, отнеси в соседний детский дом.
Гость784475
Пожаловаться Ответить
Полный идиотизм это писать. Кому-то бриллианты мелки, а кому-то щи жидки.
Гость785841
Пожаловаться Ответить
совсем обалдели... бездельники, потерявшие совесть, эта мадам занимается лишь посещениями шоу, тем и зарабатывает на свое "жалкое"существование... где, кто, когда. видел ее за работой???
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим

Наблюдается интоксикация

Шоу-бизнес

Боярская заговорила о расставании с мужем: Пять месяцев

Артистка невероятно счастлива

Шоу-бизнес

"Кого Бог пошлет": Боня сделала заявление о втором ребенке

Пока у телеведущей всего одна дочь
Шоу-бизнес

Изможденная Сотникова вышла на связь из больничной палаты: Говорить не могу

Она не ожидала такого поворота

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+