"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова

Недавно 14-летняя Анна заявила, что нынешняя жена ее отца пыталась переманить ее на свою строну: уговаривала переехать в Москву и обещала дорогие подарки. Такие заявления возмутили актрису, и она сцепилась с девушкой, напомнив, что клевета может привести к уголовному делу. Теперь конфликт получил продолжение – Анастасия Макеева опубликовала в Сторис своего инстаграм-аккаунта переписку Анны с Романом Мальковым.
Судя по тому, что показала знаменитость, дочь Малькова, говоря о своей новой мачехе, совсем не стесняется в выражениях.
"Просто бездушная тварь," – написала Анна о новой жене отца.
Сам Роман Мальков сначала был настроен благодушно и пытался убедить наследницу повлиять на свою мать, которая ведет себя как сумасшедшая. Однако когда мужчина увидел оскорбления в адрес Макеевой, он не стал этого терпеть и сам обвинил Анну во лжи. Уязвленный отец заявил, что дочь оказалась "врухой".
Свой поступок относительно обнародования личной переписки отца и дочери Анастасия Макеева объяснила желанием продемонстрировать публике психологическое состояние девушки, уровень ее воспитания и отношение к отцу, а также доказать оскорбления, поступающие от наследницы Малькова в адрес актрисы.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Анастасия Макеева врезала бывшей жене Романа Малькова, заявив, что той полезно бегать.
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