Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?

Анастасия Макеева сейчас проводит свой медовый месяц около океана. Накануне она серьезно напугала поклонников.

Актриса опубликовала видео с тревожной подписью. По ее словам, она не смогла выйти в эфир, так как дикое животное откусило ей палец. "Как теперь жить?" – написала дива и посетовала, что теперь может остаться без работы. Она оставила номер карты, на которую попросила поклонников перевести деньги, чтобы помочь ей выбраться из тяжелой ситуации.

Многие пользователи просто опешили. Они не стали дочитывать пост до конца и попробовали перевести деньги Анастасии Макеевой. Однако оказалось, что это всего лишь шутка. На кадрах артистка кормит крупных игуан, а ее супруг, Роман Мальков, громко смеется за кадром.

Знаменитость шутливо указала, что при съемках контента не пострадали ни актрисы, ни игуаны. В скобках она отметила, что карта является вымышленной, а потому перевести на нее деньги не представляется возможным. "Спасибо за отзывчивость", – подчеркнула она.

Поклонники оценили шутку Анастасии Макеевой, но признались, что сперва безумно испугались за ее жизнь и здоровье. "Так нельзя шутить, я правда хотела перевести!", "Ой, не шутите так! Отличного Вам отдыха", "Господи, Настя, как я хохочу! Но сначала было жутко", "Реально еще чуть и откусил бы! Вот это смелость", "У меня бы пятки уже сверкали! Анастасия еще и снимает", – ахнули они.

