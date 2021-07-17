Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте

Актриса Анастасия Макеева продолжает воевать с бывшей женой своего мужа Светланой Мальковой.

Недавно экс-супруга Романа Малькова пригрозила Анастасии Макеевой органами опеки, если актриса не перестанет нелестно высказываться о ней или ее наследниках. Звезда сериала "И все-таки я люблю" не испугалась Светлану, а, напротив, посчитала нужным в очередной раз уколоть многодетную мать.

Макеева написала в "Инстаграм", что не имеет отношения ни к бывшей жене Романа, ни к ее детям, поэтому той не помогут органы опеки. "Но бегать тебе полезно. Говорят, ты склонна к полноте", – сказала Анастасия, словно нанесла ответный удар бывшей сопернице.

Актриса просит Светлану оставить ее и Романа в покое. Знаменитость удивляется, что многодетная мать тратит много времени на скандалы и публикации в соцсетях. Кстати, Роман полностью поддерживает Анастасию. Мужчина тоже призывает экс-супругу к благоразумию.

"Ты как наркоманка, ни дня не может прожить, не подкинув дровишек в костер", – написала Макеева в "Инстаграм", обращаясь к Мальковой.



Напомним, ранее Роман Мальков оставил в личном блоге несколько оскорбительных сообщений в адрес бывшей жены. Муж Анастасии Макеевой назвал ее "гнусным животным", а также указал, что сейчас в Сети есть два типа людей: "нищеброды", которые поддерживают Светлану и те, кто не комментирует скандал.