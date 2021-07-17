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Шоу-бизнес
Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте

Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте

Актриса Анастасия Макеева продолжает воевать с бывшей женой своего мужа Светланой Мальковой.
прочитано 625 раз

Недавно экс-супруга Романа Малькова пригрозила Анастасии Макеевой органами опеки, если актриса не перестанет нелестно высказываться о ней или ее наследниках. Звезда сериала "И все-таки я люблю" не испугалась Светлану, а, напротив, посчитала нужным в очередной раз уколоть многодетную мать.

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Макеева написала в "Инстаграм", что не имеет отношения ни к бывшей жене Романа, ни к ее детям, поэтому той не помогут органы опеки. "Но бегать тебе полезно. Говорят, ты склонна к полноте", – сказала Анастасия, словно нанесла ответный удар бывшей сопернице.

Актриса просит Светлану оставить ее и Романа в покое. Знаменитость удивляется, что многодетная мать тратит много времени на скандалы и публикации в соцсетях. Кстати, Роман полностью поддерживает Анастасию. Мужчина тоже призывает экс-супругу к благоразумию.

"Ты как наркоманка, ни дня не может прожить, не подкинув дровишек в костер", – написала Макеева в "Инстаграм", обращаясь к Мальковой.

Напомним, ранее Роман Мальков оставил в личном блоге несколько оскорбительных сообщений в адрес бывшей жены. Муж Анастасии Макеевой назвал ее "гнусным животным", а также указал, что сейчас в Сети есть два типа людей: "нищеброды", которые поддерживают Светлану и те, кто не комментирует скандал.

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 14:34 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость804053
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Осточертели, Малькова яжмать, что Макеева яжзвезда
Гость805789
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Понеслась <цензура>..да по кочкам, никак остановиться не может ! Уже и с детьми пуделька своего прирученного собачится ! Что и кому она хочет доказать ?? Ну увела ты чмошника из семьи, живи и радуйся ! Что же за червь тебя точит, что ты везде каждое лыко в строку ??
Гость802780
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Бедная баба эта Макеева.Видно совсем плохо было у неё в жизни, раз подобрала многодетного, тогда ещё женатого, гастарбайтера, грязненького с гнилыми зубами.Понятно, что на безрыбье и рак рыба, но такой малёк-пуделек.Фи...
Гость 595959
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*Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте(с),автор, ДимаАлексеев,ну опять заголовок черте что ...
чего она врезала? врезала,вернее срезала под корень остатки своей репутации,а бывшая,может и склонна к полноте,но у макеевой намного страшнее , макеева,однозначно склонна к скудоумию и мезмозглым высказываниям,что только подтверждает её непорядочность и склочность,а это никакой красотой не поправишь.,вот жеж нашли себя 2 копытных....
Гость802607
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Рома этот - подлец! Хотя и Малькова от него недалеко ушла.Макеевой желаю не ошибиться.
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