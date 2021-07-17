Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом

Недавно дочь Светланы Мальковой заявила, что нынешняя жена ее отца, актриса Анастасия Макеева заманивала ее переехать в Москву. Якобы за это артистка обещала ей дорогие подарки. Звезда сериала "И все-таки я люблю", очевидно, возмущена словами 14-летней девочки. Знаменитость уверяет, что дочь Мальковой лжет.
Макеева назвала девочку продуманной и "переобувшейся". Обращаясь к дочери Светланы, Анастасия напомнила ей, что клевета может привести к уголовному делу. "Совсем скоро за свои поступки придется нести уголовную ответственность. Привыкай", – написала актриса в своем инстаграм-аккаунте.
Роман Мальков тоже не молчит. Он считает поступок своей дочери низким. Мол, она сделала свой выбор. "Мне жаль", – сказал супруг Макеевой.
Также Макеева в очередной раз попросила Малькову оставить ее в покое. Актриса угрожает бывшей жене своего супруга, надеясь прекратить перепалку. Анастасия призывает Светлану подумать о детях и не втягивать их в скандал.
"Еще будешь придумывать небылицы, я твою дочь разоблачу во вранье, что тебе стыдно будет на улицу выходить", – пригрозила актриса Мальковой.
Напомним, в мае 2021 года Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Ранее мужчина оставил Светлану с четырьмя детьми в другой стране и уехал к знаменитой возлюбленной.
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