Раздувшаяся Боня изменилась до неузнаваемости

Экс-участница "Дома-2" посетила Каннский фестиваль. Для светского мероприятия знаменитость выбрала эффектное черное платье с воланами и корсетом, которое она дополнила дорогими украшениями. В таком виде Виктории Боне удалось произвести яркое впечатление на публику, однако не совсем такое, как ей бы хотелось.
На снимках с фестиваля фанатам сразу бросилось в глаза, что инстадива выглядит какой-то раздувшейся. На кадрах, периодически появляющихся в соцсетях звезды, Боня кажется куда более стройной. Теперь же не только фигура, но и лицо модели явно округлились – в таком виде подписчики вполне могли бы не узнать давно знакомую им по соцсетям Викторию.
Как сообщил "Life", ранее Боня уже высказывала свое мнение по поводу подобных несостыковок в образах артистов. Вступившись за Филиппа Киркорова, которого обвинили в "отфотошопленных" фото, телеведущая заявила, что звезды тоже живые люди, которые могут иногда "перекушать" и вывалить животик. Ничего постыдного в том, чтобы сделать фото более эстетичным, знаменитость не видит.
Ранее саму Боню тоже обвиняли в увлечении обработкой и специальными фильтрами. После этого модель решилась на откровение, но и тогда некоторые подписчики не поверили Виктории Боне и быстро вывели ее на чистую воду.
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