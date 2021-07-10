Звезда "Дома-2" обнаружена мертвой после громкого скандала

Стало известно, что трагически скончался Филипп Чубуков. Молодого человека нашли под окнами родительского дома в столице.

28-летний экс-участник телестройки упал с большой высоты. По имеющейся информации, трагедия случилась после того, как Филипп Чубуков серьезно поругался с младшим братом, придя в дом родных.

По данным телеграм-канала Life shot, парень употреблял наркотики и не имел постоянного места жительства. Придя к родителям, пока их не было дома, Чубуков украл деньги из комнаты брата. Когда тот вернулся в квартиру, то между ними произошла ссора. Чубуков-младший сказал, что вызовет полицию и расскажет о воровстве отцу с матерью.

Взбешенный Филипп ушел в другую комнату. Вскоре его нашли мертвым. Примечательно, что незадолго до смерти экс-участник "Дома-2" угодил в громкий скандал. Его обвинили в мошенничестве. Якобы молодой человек втирался в доверие к женщинам и разводил их на деньги. Об этом сообщали сами дамы в соцсетях.

На телестройке Филипп Чубуков тоже завоевал сомнительную репутацию. Он собирал на участников реалити-шоу компромат. Парня выгнали с "Дома-2" девять лет назад.