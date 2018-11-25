Смерть добила страдавшую от рака звезду "Дома-2"
Степунина поделилась с подписчиками в Instagram скорбной новостью. Умерла ее близкая подруга Элеонора Ефимова.
Девушкам в свое время поставили один и тот же диагноз. Однако несмотря на использование самых современных методик и препаратов, Эле не удалось справиться с недугом.
Перенесшая рак Елена Степунина готова оформить развод с супругом, с которым они уже не живут вместе. При этом экс-участница телестройки не запрещает мужчине видеться с их общим сыном Матвеем.
Девушка победила крупноклеточную лимфому четвертой степени. В феврале текущего года ее состояние улучшилось.
"Болезнь отступила… Она может вернуться, а может и нет. Мне не сказали, что у меня четкая ремиссия. Просто сдала анализы, и мне сказали, что все хорошо", – цитирует Елену StarHit. Степунина рассказала, почему она все-таки рассталась с отцом Матвея Владимиром.
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