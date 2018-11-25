Смерть добила страдавшую от рака звезду "Дома-2"

Елена Степунина, которая сумела победить онклологию, узнала о трагическом событии. От рака скончалась девушка, лечившаяся вместе с ней от аналогичного заболевания.



Степунина поделилась с подписчиками в Instagram скорбной новостью. Умерла ее близкая подруга Элеонора Ефимова.

Девушкам в свое время поставили один и тот же диагноз. Однако несмотря на использование самых современных методик и препаратов, Эле не удалось справиться с недугом.

Перенесшая рак Елена Степунина готова оформить развод с супругом, с которым они уже не живут вместе. При этом экс-участница телестройки не запрещает мужчине видеться с их общим сыном Матвеем.

Девушка победила крупноклеточную лимфому четвертой степени. В феврале текущего года ее состояние улучшилось.

"Болезнь отступила… Она может вернуться, а может и нет. Мне не сказали, что у меня четкая ремиссия. Просто сдала анализы, и мне сказали, что все хорошо", – цитирует Елену StarHit. Степунина рассказала, почему она все-таки рассталась с отцом Матвея Владимиром.