Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком

Ксения Бородина продолжает разжигать интерес вокруг своей личной жизни.

В личном блоге телеведущая опубликовала кадры из своего дома. Артистка показала с десяток огромных ваз с цветами, которые расположились с гостиной. Знаменитость поблагодарила дарителя, отметив, что ей очень приятно. "Такая вот красота у меня дома", – подчеркнула Ксения Бородина.

В Сети тут же поползли слухи о том, что у подавшей на развод ведущей "Дома-2" уже появился новый ухажер, который не перестает баловать ее дорогими подарками. Впрочем, другие уверены, что таким образом провинившийся Курбан Омаров пытается задобрить жену и отговорить ее от расставания.

Напомним, о разводе Ксении Бородиной с отцом своей младшей дочери заговорили в начале лета. Предпринимателя заметили в компании экс-участницы шоу "Дом-2" Таты Блюменкранц. Пара обедала в одном из московских ресторанов и мило беседовала. Позднее девушка опровергла информацию о романе с Курбаном Омаровым, однако ей не поверили.

Приближенные к Ксении Бородиной заявили, что муж съехал от нее около месяца назад и пара находится в стадии развода. Звезда упорно не комментирует слухи о расставании, однако уверяет, что у нее в жизни все хорошо и действительно грядут перемены. Телеведущая отметила, что не нуждается в жалости подписчиков, которые хотят ее поддержать в сложной ситуации.