"Перемены в жизни начинаются": Бородина впервые заговорила о разводе

Ведущая "Дома-2" все это время не комментировала ситуацию в семье. Правда, внимательные подписчики увидели в "Сторис" и постах артистки намеки на то, что у пары действительно не все гладко. Наконец Ксения Бородина решила пролить свет на происходящее.
Звезда записала видеообращение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку. Она не стала вдаваться в подробности, однако заявила, что в ее жизни действительно происходят перемены. Ксения Бородина заверила, что у нее все хорошо, а если ей захочется поплакать или выпить вина, то она сделает это с близкими.
Телеведущая подчеркнула, что не собирается выносить сор из избы, поэтому в ее блоге подписчики не увидят рыданий, алкоголизма и соплей. "Вы привыкли, что если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются рыдания в "Сторис", – заявила Ксения Бородина. Она добавила, что никого не осуждает, ведь каждый страдает по-разному.
Знаменитость рассказала, что старается сосредоточиться на позитивных моментах. Ведущая шоу "Дом-2" отметила, что не нуждается в жалости, наоборот, ей хотелось бы "подзарядиться" от подписчиков радостью.
Напомним, пару недель назад мужа Ксении Бородиной заметили в компании экс-участницы телестройки Таты Блюменкранц. Пара обедала в одном из московских ресторанов и мило беседовала. На днях в СМИ появилась информация о том, что звезда официально подала на развод.
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