Звезда "Дома-2" шокировала интимными подробностями: Впервые занялась любовью в 27 лет

Тата Блюменкранц призналась, что смогла по-настоящему полюбить лишь в зрелом возрасте.



Звезда телепроекта без стеснения заявляла, что от молодых людей у нее никогда не было отбоя. За 27 лет жизни она успела выйти замуж, родить ребенка, развестись и даже встречаться с женатым мужчиной.

Однако Тата Блюменкранц отметила, что искреннюю симпатию и страстную близость ей удалось ощутить лишь недавно.

На провокационный вопрос о романах и чувствах девушка ответила, что только в 27 лет поняла, что такое заниматься любовью. Тата Блюменкранц также отметила, что после такого опыта не хочет испытывать ничего другого.

Экс-участница "Дома-2" подчеркнула, что ее первый раз произошел с женатым мужчиной. Пара в течение года наслаждалась отношениями, пока семья молодого человека не узнала о происходящем. Тогда Тата Блюменкранц поверила возлюбленному, что он уйдет от супруги и детей, но этого так и не случилось. Сперва девушка пребывала в глубочайшей депрессии, а сейчас уже простила все конфликты и выходки. Однако теперь звезда не верит в институт брака и выступает за свободу в отношениях.

"Я сама прощала мужу гулянки, но больше не хочу терпеть. Все люди боятся перемен, боятся сделать шаг. А я свое уже отплакала и сделала выводы", – заявила Тата Блюменкранц.

Напомним, что недавно решившаяся на развод Ксения Бородина впервые прокомментировала разлад в отношениях с Курбаном Омаровым. Многие отмечают, что причиной стали денежные вопросы и измены супруга.