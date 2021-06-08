Успенская указала на виновника конфликта с наркозависимой дочерью

Любовь Успенская решила рассказать, как складываются ее отношения с дочерью.

Накануне прошла церемония вручения премии "Шансон года". Одной из гостей мероприятия стала Любовь Успенская. Звезда рассказала, как теперь общается с дочкой.

По словам артистки, она планирует уже через неделю "поставить" Таню на ноги после серьезной операции. Звезда называет Плаксину лучшей дочкой на свете и радуется, что она наконец-то вернулась в Россию. По словам певицы, черная кошка между ними пробежала по вине журналистов, которые устраивали им "подлянки". Якобы представители СМИ подбивали доверчивую девушку на откровения. "Телевизионщики очень хитро нас разводили", – призналась Любовь Успенская.

За публичным выяснением отношений артистки и 31-летней Татьяны Плаксиной следила вся стана. Женщины то и дело обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Девушка говорила, что мать не давала ей жить, постоянно подавляла и контролировала. Любовь Успенская же все отрицала и называла наследницу неблагодарной.

Около года назад Татьяна Плаксина сбежала в Америку и поселилась в квартире отца. Там девушка занималась живописью и творила странные вещи. Например, не скрывала, что периодически употребляет запрещенные вещества.

Наконец девушка все же решила помириться с мамой. В канун Нового года она поздравила артистку и попросила прощения. По словам звезды, дочь уже несколько месяцев не употребляет наркотики. Любовь Успенская верит, что наследница встала на путь исправления.