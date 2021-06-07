"Прощаемся": заговорившая о смерти Тодоренко бросилась на постель Топалова

Недавно интернет потрясли новости о госпитализации и операции у певца Влада Топалова. Его жена Региона Тодоренко до слез растрогала фанатов.

В своем "Инстаграм" ведущая "Орла и решки" опубликовала серию снимков, на которых она и ее супруг, певец Влад Топалов, лежат на гамаке, застеленном белоснежным постельным бельем, в окружении буйной зелени тропиков.

Региона Тодоренко опубликовала к фотографиям стихотворение А. С. Кочеткова "Баллада о прокуренном вагоне". "Пока жива, с тобой я буду – // Душа и кровь нераздвоимы, // Пока жива, с тобой я буду -// Любовь и смерть всегда вдвоем", – написала Тодоренко.

В конце стихотворения есть строки "И каждый раз навек прощайтесь". Они смутили многих подписчиков Тодоренко, особенно на фоне последних новостей о состоянии здоровья пары. Сначала сама Регина Тодоренко загремела в больницу, а потом и Влад Топалов.

"Обожаю эти строки. Жаль, что часто расставания неизбежны. Мы вот расстались на полгода. Но ничего, пережили"; "Я думала, что он умер"; "Что за строки? Прощаемся?" – написали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали, что певец Влад Топалов попал в больницу. Муж Регины Тодоренко перенес операцию. На фоне таких новостей многие решили, что с артистом случилось что-то серьезное. Пара долго не вносила ясность в ситуацию, из-за чего появилось множество слухов.