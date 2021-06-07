"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой

"У меня всего одна морщина, и я на ней сижу". – говорила легендарная француженка Жанна Луиза Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, чем установила мировой рекорд. Любови Успенской лишь 67, но морщин у нее тоже нет. Хотя многие считают, что это благодаря не хорошей наследственности, а пластическому хирургу.



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