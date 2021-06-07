"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой

Про шикарную Любу-Любоньку, которую, как известно, целуют в губоньки, часто говорят, что она-де все перекроенная, сплошь надутая и натянутая. Певицу это обижает. "Говорят, что у меня сделано! – негодует она. – Ну, хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?"
"Вот часто слышу: "Ой, она там опять что-то сделала!" – продолжает артистка. – Да делайте, что хотите! Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходил к зеркалу и смотрели, что там, там и там (показывает на грудь, ягодицы и плечи – Прим. ред.) все хорошо, все нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят!"
Правда, к новым отношениям она пока не готова. "Надо пока с этим повременить, – пояснила звезда. – Пока не время. Сегодня пора работы, занятия творчеством и наслаждения счастьем, поскольку моя дочь – здоровая и счастливая – со мной. Талантливые композиторы уже пишут ей песни в подарок. Танечка (Лаксина – Прим. ред.) поет так, что меня переплюнет! Мы вместе уже давали пару концертов. Ее имя будет звучать везде!"
"Скоро я всем покажу мою дочь, которая будет принцессой – счастливая, здоровая, любящая! Через неделю будет красавицей – сейчас приехали врачи из Германии и делают последние штрихи для красоты", – пообещала исполнительница.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины