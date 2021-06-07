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Шоу-бизнес
"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой

"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой

"У меня всего одна морщина, и я на ней сижу". – говорила легендарная француженка Жанна Луиза Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, чем установила мировой рекорд. Любови Успенской лишь 67, но морщин у нее тоже нет. Хотя многие считают, что это благодаря не хорошей наследственности, а пластическому хирургу.
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Про шикарную Любу-Любоньку, которую, как известно, целуют в губоньки, часто говорят, что она-де все перекроенная, сплошь надутая и натянутая. Певицу это обижает. "Говорят, что у меня сделано! – негодует она. – Ну, хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?"

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Вот часто слышу: "Ой, она там опять что-то сделала!" – продолжает артистка. – Да делайте, что хотите! Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходил к зеркалу и смотрели, что там, там и там (показывает на грудь, ягодицы и плечи – Прим. ред.) все хорошо, все нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят!"

С Людмилой Соколовой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Правда, к новым отношениям она пока не готова. "Надо пока с этим повременить, – пояснила звезда. – Пока не время. Сегодня пора работы, занятия творчеством и наслаждения счастьем, поскольку моя дочь – здоровая и счастливая – со мной. Талантливые композиторы уже пишут ей песни в подарок. Танечка (Лаксина – Прим. ред.) поет так, что меня переплюнет! Мы вместе уже давали пару концертов. Ее имя будет звучать везде!"

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Скоро я всем покажу мою дочь, которая будет принцессой – счастливая, здоровая, любящая! Через неделю будет красавицей – сейчас приехали врачи из Германии и делают последние штрихи для красоты", – пообещала исполнительница.

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 7 июня 2021, 15:01
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комментарии

Ответить:

Гость754514
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Любка обезьяна, денег дохрена, поэтому каждый день то рожу шлифует, то <цензура>, бог мозги отнимает когда много бабок!
Гость773542
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У Тани фамилия Плаксина!
Гость756040
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можно,а вот мозги нельзя
Гость755004
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Кошка драная, а не красавица, надутая как резиновый шарик,за километр видно пластика, причем не очень хорошая. Причем паршивая мать и жена!
Гость773354
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Две бульдожки на сцене, ну это много! Кто кого перегавкает?
Гость754514
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Любка ты зазвездилась, бог тебя наказывает, над тобой вся страна ржет,!!!!!, Вся сделанная, вся нашпаклеванная, мечтаешь только о сексе, мочалка драная
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