"Проклятая вечеринка!": нажравшаяся Слава не смогла проспаться к важному концерту

22-летняя Александра Морозова – старшая дочь 39-летней певицы Слава – окончился институт. Это важное в жизни наследницы событие звезда так шумно отметила, что не смогла прийти на важный концерт. О произошедшем она откровенно рассказала за кулисами юбилейной церемонии "Шансон года", на которой стала лауреатом.

"Слава тебе, Господи, учеба дочери позади, – выдохнула Слава облегченно. – Это были адские четыре года – со слезами, с соплями, с переживаниями по поводу "тройки" или "четверки". Не знаю, в кого она такая родилась! Но это все было на маминых плечах. Я сначала смеялась по этому поводу, а потом поняла, что впору переходить на таблетки. Хотя зачем таблетки, если можно просто нажраться!"

Теперь все волнения позади. "И мы по этому поводу нажрались, – гордо сообщила исполнительница. – Причем так нажрались, что бабуля у нас опять руку сломала. Какая-то проклятая вечеринка! (смеется). Мы в 12 дня уехали на рыбалку и мама там так выдохнула, что не могла потом вздохнуть, чтобы потом пойти на "Премию МУЗ-ТВ". Сил не хватило! Старость!"

В подарок дочери Слава, по ее признанию, сделала масштабную вечеринку, на которой сама же и перебрала. "Она уже ничего не просит, но я ей потом все-таки что-то подарю, – пообещала артистка. – Хотя машина и квартира у нее давно есть. Но я ей сказала: "Все, отстань от матери, ты теперь – дипломированный специалист, иди работой! А она хочет учиться дальше – окончить аспирантуру. Недавно, правда, заключила модельный контракт, но уже все проели у пропили – у нас в семейке ничего долго не залежится!"