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Шоу-бизнес
"Маразм крепчает": раздетая Орлова вызвала жаркие споры

"Маразм крепчает": раздетая Орлова вызвала жаркие споры

Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах. Она активно делится откровенными фотографиями.
прочитано 1097 раз

Снимки в разных купальниках уже стали символов каждого отдыха дивы. Накануне Ольга Орлова поделилась кадром в цельном ярко-синем бюстье. На фото она лежит на белом песке в очках в тон костюму и наслаждается солнцем. Под постом певица поделилась мыслями на тему того, что привлекает аудиторию.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Звезда отметила, что уже совсем отчаялась, так как цветы и деревья не интересуют ее подписчиков. По ее словам, единственное, что нужно – обнаженные фото. Именно тогда в ее аккаунте растет активность, а пользователи начинают вникать в происходящее. Артистка поинтересовалась, что поклонники думают по этому поводу.

В комментариях разгорелся жаркий спор. Многие отметили, что Ольга Дроздова права, и миром правят шикарные фигуры. "И это женщина, у которой взрослый сын, выглядит великолепно и внешне, и внутренне", "Фото в купальниках очень цепляющие", "Народ любит зрелище!", "Фото в купальнике однозначно интереснее", "Я к цветам равнодушна, а вот грудь", "Если Ваши фото, то однозначно они. Шикарная фигура", – писали они.

Другие же посетовали, что им необходимо больше природы и атмосферы вокруг Ольги. "Мне интересно про природу. Но больше всего про Ваших питомцев", "Про трусы маразм. И он крепчает. Про природу круто", "Мне природа нравится", "Побольше фото для заставок!", "Тошнит от голых женщин, давайте природу", "Тропическая природа греет", – высказались пользователи.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 11:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость768769
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Гость754422
Мне нравится Ольга Орлова и фигура у неё шикарная. Она во мне вызывает животный сексуальный инстинкт, это естественно. Можно побольше фотографий выложить не только в купальнике, а ещё просто в нижнем белье.
Я так понимаю-хочешь подрочить?Так найти можно фоточки молодых и реально секси, какие проблемы то?
Гость749524
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Если честно, то от Орловой вообще ничего никому не нужно😁
Гость754422
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Мне нравится Ольга Орлова и фигура у неё шикарная. Она во мне вызывает животный сексуальный инстинкт, это естественно. Можно побольше фотографий выложить не только в купальнике, а ещё просто в нижнем белье.
Гость752303
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что поделаеш?у тётки разогрелся животный сексуальный инстинг
люди тежи самые животные-только хуже-<цензура> подставят за бумажки!
а то и убьют вовсе за них-твари не даёбанные!
Гость754514
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Нашли над чем тащиться,над старой пердуньей, ну несмешно, своей жизни нет, живут чужими рожами и чужими <цензура>, убогие
Гость766433
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такое впечатление что она весь год отдыхает И все фото у нее в купальниках Достала уже своими трусами
Гость768625
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Тогда давайте про всех нас подряд писать-Орлова уже давным -давно сбитый летчик и никакое "кладбище домашних животных ее не воскресит"!
Гость755833
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сухая безликая овца, уберите ее на <цензура>...
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