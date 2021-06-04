"Маразм крепчает": раздетая Орлова вызвала жаркие споры

Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах. Она активно делится откровенными фотографиями.

Снимки в разных купальниках уже стали символов каждого отдыха дивы. Накануне Ольга Орлова поделилась кадром в цельном ярко-синем бюстье. На фото она лежит на белом песке в очках в тон костюму и наслаждается солнцем. Под постом певица поделилась мыслями на тему того, что привлекает аудиторию.

Звезда отметила, что уже совсем отчаялась, так как цветы и деревья не интересуют ее подписчиков. По ее словам, единственное, что нужно – обнаженные фото. Именно тогда в ее аккаунте растет активность, а пользователи начинают вникать в происходящее. Артистка поинтересовалась, что поклонники думают по этому поводу.

В комментариях разгорелся жаркий спор. Многие отметили, что Ольга Дроздова права, и миром правят шикарные фигуры. "И это женщина, у которой взрослый сын, выглядит великолепно и внешне, и внутренне", "Фото в купальниках очень цепляющие", "Народ любит зрелище!", "Фото в купальнике однозначно интереснее", "Я к цветам равнодушна, а вот грудь", "Если Ваши фото, то однозначно они. Шикарная фигура", – писали они.

Другие же посетовали, что им необходимо больше природы и атмосферы вокруг Ольги. "Мне интересно про природу. Но больше всего про Ваших питомцев", "Про трусы маразм. И он крепчает. Про природу круто", "Мне природа нравится", "Побольше фото для заставок!", "Тошнит от голых женщин, давайте природу", "Тропическая природа греет", – высказались пользователи.