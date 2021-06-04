"Ребята будут в восторге": Клава Кока порадовала мужчин эротической съемкой

Певица и блогер Клава Кока давно мечтала о съемке для мужского журнала.

24-летняя артистка не раз говорила о том, что хотела бы сняться для всемирно известного эротического журнала. Девушка может похвастаться красивой фигурой, которую она не стесняется показывать. Похоже теперь давняя мечта Клавы Коки, а также ее фанатов сбылась – скоро певица появится на обложке PlayBoy.

Впрочем, сама блогерша еще не сдала всех явок и паролей. Однако она уже очень заинтриговала поклонников, сообщив, что скоро обрадует всех представителей мужского пола. Блондинка пообещала, что предстанет в очень необычном образе, который приведет ее фанатов в настоящий восторг. На прямой вопрос о том, будет ли это та самая эротическая съемка, звезда загадочно улыбнулась, что только подтвердило уверенность журналистов.

На днях Клава Кока пришла на празднование дня рождения известного ютуб-блогера Дмитрия Гордея, где и рассказала о своих ближайших планах корреспонденту Popcake.tv. Позже в своем инстаграм-аккаунте звезда разместила совместное фото с именинником, под котором фанаты певицы заметили, что из молодых людей получилась бы прекрасная пара, так как они очень подходят друг другу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Клава Кока встретилась с Аллой Пугачевой на вечеринке Анастасии Ивлеевой.