"Вы обо мне еще услышите": Клава Кока столкнулась с отказавшей ей много лет назад Аллой Пугачевой

24-летняя певица и блогер Клава Кока встретила на вечеринке Аллу Пугачеву. По словам молодой исполнительницы, Примадонна отечественной эстрады вспомнила ее, а ведь с момента их знакомства прошло семь лет.

Клава Кока и Алла Пугачева были приглашены на празднование 30-летия Анастасии Ивлеевой. В разгар вечера Клава подошла к Алле Борисовне, чтобы сфотографироваться. Девушка с удивлением обнаружила, что Пугачева помнит ее и даже знает некоторые ее песни. Примадонна с удовольствием пообщалась с 24-летней вокалисткой.

В личном микроблоге Клава Кока опубликовала совместное фото с Аллой Пугачевой. Девушка отметила, что снимок сделал муж певицы – Максим Галкин.

Клава рассказала подписчикам, что ее первая встреча с Примадонной состоялась семь лет назад. Кока участвовала в музыкальном шоу талантов "Фактор А", где Алла Борисовна была председателем жюри. Тогда данные девушки не были оценены по достоинству. "Как бы не было больно, это закаляло меня", – призналась молодая артистка, а затем добавила, что никогда не опускала рук.

Между тем в памяти Клавы навсегда отпечаталось то, как тактично Примадонна сказала свое "нет". Пугачева заметила, что в Коке есть изюминка. Алла Борисовна попросила девушку вслух произнести следующие слова: "Вы обо мне еще услышите". Эта фраза, по словам вокалистки, оказалась непростой. Клава Кока считает, что мечта и вера – это то, что не позволяет человеку остановиться.