Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков

Российская сваха дала волю эмоциям в своем "Инстаграм". Звезда "Давай поженимся" решила пофилософствовать на тему курортных романов. В итоге ее обвинили чуть ли не в пропаганде беспорядочных половых связей.
В своем блоге Роза Сябитова опубликовала фото, на котором она сидит с неким мужчиной у бассейна. В тексте публикации сваха говорила о том, что курортные романы – это способ разнообразить свою жизнь и сделать ее ярче.
"Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск", – поразмышляла Сябитова.
Однако поклонники с сомнением отнеслись к такому посылу. Многие посчитали слова умудренной опытом женщины неправильными и непорядочными.
"Это аморально!"; "Что за пропаганда беспорядочной половой жизни?"; "Вы сами понимате, что вы пропагандируете?" – написали возмущенные фанаты.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что 59-летняя Роза Сябитова отказалась от секса, так как врачи не считают в этом возрасте обязательной интимную жизнь. Раньше телесваха была уверена, что секс в любом возрасте полезен для здоровья женщины. Оказалось, это вовсе не так.
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