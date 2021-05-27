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27 мая
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Шоу-бизнес
Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков

Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков

Роза Сбитова недавно заявила, что успокоилась. Но как бы ни так!
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Российская сваха дала волю эмоциям в своем "Инстаграм". Звезда "Давай поженимся" решила пофилософствовать на тему курортных романов. В итоге ее обвинили чуть ли не в пропаганде беспорядочных половых связей.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

В своем блоге Роза Сябитова опубликовала фото, на котором она сидит с неким мужчиной у бассейна. В тексте публикации сваха говорила о том, что курортные романы – это способ разнообразить свою жизнь и сделать ее ярче.

"Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск", – поразмышляла Сябитова.

Однако поклонники с сомнением отнеслись к такому посылу. Многие посчитали слова умудренной опытом женщины неправильными и непорядочными.

"Это аморально!"; "Что за пропаганда беспорядочной половой жизни?"; "Вы сами понимате, что вы пропагандируете?" – написали возмущенные фанаты.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что 59-летняя Роза Сябитова отказалась от секса, так как врачи не считают в этом возрасте обязательной интимную жизнь. Раньше телесваха была уверена, что секс в любом возрасте полезен для здоровья женщины. Оказалось, это вовсе не так.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 04:05 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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