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Шоу-бизнес
"Мужчина дороже женщины": Сябитова взялась за торговлю людьми

"Мужчина дороже женщины": Сябитова взялась за торговлю людьми

Роза Сябитова славится своими неоднозначными постами и откровенными высказываниями. На этот раз она удивила многих.
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Самая популярная сваха страны заговорила о ценах невест на брачном рынке. Она отметила, что раз мужчины оценивают дам, значит каждая из них имеет свою стоимость. "От ценовой политики зависит выбор, который определяет счастье в семейной жизни", – заметила она.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Роза Сябитова подчеркнула, что в формировании "договорной цены" существует сразу несколько видов наименований: от субъективной и объективной до самооценки человека. По ее рассуждениям, в идеальном соотношении партнеры имеют одинаковую цену. Такая сделка была бы лучшим исходом, но так не бывает.

Ведущая "Давай поженимся" привела пример, при котором различие между ценами становится ощутимым. "Молодой мужчина имеет более высокую цену, чем зрелая женщина", – заявила она. При таких условиях обе стороны осознают происходящее и договариваются о том, что женщина должна будет доплатить своему партнеру, чтобы уровнять договорную стоимость. О выплатах Роза пообещала рассказать в следующем посте.

Подписчиков крайне впечатлили рассуждения знаменитости, но они, в очередной раз, поинтересовались, как у свахи может не быть мужа. Роза Сябитова ответила, что еще в 35 лет согласилась бы с тем, что это невозможно, но подобный упрек в 60 кажется ей странным. "Сожалею, что постарела", – посмеялась она.

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Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 16:22 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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