"Озабоченная": заговорившую о плотских утехах Сябитову затравили

В "Инстаграме" Розы Сябитовой появилась фотография около купели. На кадре она сидит в пышном пестром платье на ступеньке и смотрит в камеру. Она отметила, что уже поднимала тему близости в зрелом возрасте, но вопрос того, как привлечь мужчину, стоит достаточно остро. Ведущая подчеркнула, что одну из ведущих позиций в этом вопросе занимает физическая привлекательность.
По мнению свахи, "женщина возрастная" не может конкурировать в привлекательности с юными созданиями. Она предложила подписчицам вместе разобраться, что притягивает мужчин к зрелым дамам: внешность, мудрость или все-таки опыт. Также Роза не упустила возможность и призвала всех тех, кто находится в поиске, записаться к ней на консультацию.
Однако поклонники не стали рассуждать на предложенную тему. Вместо этого Розу Сябитову буквально затравили в комментариях. Многие отметили, что не видят рядом с ней шикарного мужчину, а потому она якобы не имеет права давать советы другим представительницам прекрасного пола.
"Про Это любите поговорить? Все учите", "Ничего уже не поможет! Смиритесь и занимайтесь внуками", "Озабоченная мадам. Внуков нет, голова мужиками занята", "Все сидите, ждете принца? С такими мыслями и не дождетесь", "Аленушка у разбитого корыта", "Из грязи в князи", "Роза, лучше б молчали", -возмутились они.
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