"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа, Яна Шевцова долго рассказывала поклонникам, как счастлива в браке. Однако, видимо, все изменилось.

Накануне экс-участница "Дома-2" появилась в "историях" своего личного блога в жутком виде. Все лицо женщины было залито кровью, сама она рыдала и с трудом могла говорить. Она рассказала, что у нее сильно рассечена бровь. "Зашивать все придется", – вздохнула Яна. Она отметила, что, вызывая скорую помощь, ей приходилось одновременно укачивать маленькую дочь, чтобы та могла спокойно поспать.

Бывшая избранница Гуфа подчеркнула, что у нее поднялось давление. Сперва она скрывала, как именно получила травму, но затем опубликовала переписки. Собеседник советовал ей срочно вызвать адвоката и позвонить в полицию. Звезда популярной телестройки сама отправилась в медицинское учреждение, где ей наложили швы.

Позднее она рассказала поклонникам, что все это с ней сделал "близкий человек". По словам Яны, в "Инстаграме" которой до сих пор можно увидеть надпись "замужем за лучшим мужчиной", супруга с ней больше нет. Поклонники живо поинтересовались, на что теперь будет жить женщина. Шевцова продемонстрировала им на видео несколько пачек с купюрами.

Теперь экс-возлюбленная Гуфа намерена написать заявление. "Три года будет", – уверенно заявила она в личном блоге. Видимо, уже сегодня она чувствует себя лучше. Яна Шевцова активно поет песни, советует женщинам не грустить и ценить себя.

