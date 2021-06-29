Участник команды МакSим скончался от коронавируса

Вадим Шатров долго лежал в больнице с вирусной пневмонией. Сегодня стало известно о его смерти.

Режиссер клипов певицы Марины Абросимовой-Максимовой, известной как МакSим, умер от коронавируса. Он работал с артисткой на многих проектах. Одной из последних работ стал клип певицы МакSим "Спасибо". О смерти 45-летнего режиссера Вадима Шатрова сообщила в соцсетях его жена Жанна Карабалаева, которая сейчас тоже болеет ковидом.

У Вадима Шатрова было поражение легких 55%. Всего несколько дней назад он делился с подписчиками подробностями своего состояния. Тогда он лежал с кислородной маской и благодарил бога за жизнь, судя по всему, чувствуя приближение конца...

Напомним, сама певица МакSим сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ее ввели в медикаментозную кому после того, как аппарат ИВЛ перестал справляться. Артистка попала в больницу 15 июня с 40 процентами поражения легких. Сейчас оно стало уже гораздо обширнее и достигает 80 процентов.

Всему виной не вовремя начатое лечение. Когда артистка заболела, то не придала этому серьезного значения. К тому же, ва теста ПЦР подряд показали отрицательный результат. Потом певице МакSим стало резко хуже.

Напомним, директор певица Марина Соколова тоже лежит в больнице с коронавирусом. Ранее она обратилась к поклонникам и журналистам с просьбой выдержать паузу, пока ей и ее подопечной не станет хоть немного легче. Тогда она сможет рассказать все подробности. Менеджер подтвердила тяжелое состояние певицы. МакSим и поблагодарила всех за поддержку.