"С красивой женщиной всегда!": женатый Чумаков откровенно об отношениях с Лорак

Алексей Чумаков уже много лет состоит в браке с Юлией Ковальчук. Однако это не мешает артисту восхвалять других женщин.

Пользователи всегда восхищались союзом знаменитостей. Они ни разу не конфликтовали на публике, всегда выглядели крайне счастливыми вместе и тепло отзывались друг о друге. Сейчас возлюбленные воспитывают дочь Амелию.

Однако некоторые высказывания Алексея Чумакова все-таки удивляют публику. В последнем интервью у артиста попросили комментарий о ситуации с Ани Лорак. Отметим, недавно дива заявила, что много лет назад Константин Меладзе предложил ей и некоторым другим коллегам стать успешными, побывав в его постели. По словам артистки, она не согласилась, но осадок остался на всю жизнь. Некоторые принялись поддерживать знаменитость, другие не поверили ей. Вскоре она отказалась от своих же слов, объяснив, что ее не так поняли.

Алексей Чумаков сообщил, что вопросами насилия должны заниматься правоохранительные органы, а флирт – это другое. Он рассказал, что относится с уважением и к Лорак, и к Меладзе. Ответить на вопрос предлагал ли продюсер что-то певице – артист не может. Однако он считает ее невероятно красивой и привлекательной женщиной, а потому "сам что-то предложил бы ей".

По мнению исполнителя, флирт статных мужчин и шикарных женщин является нормой. "С красивой женщиной всегда!" – посмеялся он. В комментариях под видео пользователи начали переживать. Их беспокоит, как Юлия Ковальчук относится к подобным проявлениям со стороны супруга.

