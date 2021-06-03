"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"

Артистка появилась в новом выпуске программы "Вечерний Ургант". Ее внешний вид ошарашил публику.

Все дело в том, что Валерия пришла в крайне экстравагантном костюме. Для передачи она выбрала ярко-розовый жакет в стиле оверсайз, летние прямые брюки и туфли на высоких каблуках. Однако была еще одна деталь. Поверх жакета дива надела сверкающий аксессуар в виде бюстгальтера со стразами. Такое решение сейчас считается трендовым, но не все сумели оценить выбор певицы.

Иван Ургант не смог удержаться от колкого комментария. Ведущий заявил на всю страну, что звезда совсем не изменилась. "Стала носить купальники на пиджаке, и все", – высмеял он наряд исполнительницы. Иосиф Пригожин не стал поддерживать супругу. Он отметил, что сказал ей приблизительно то же еще дома.

Валерия не растерялась. Знаменитость указала на стрелку на футболке мужа и подчеркнула, что она очевидно символизирует дорогу с односторонним движением. На шутку артистки Иван Ургант поинтересовался, все ли у продюсера ведет налево. "А слева я!" – посмеялась певица.

Ранее звезда опубликовала фото образа в своем "Инстаграме". Она понимала, что реакция окажется достаточно спорной. Многим костюм показался странным. "Срамота!", "Торопилась, не туда надела лифчик", "Как придумают себе новый наряд, так все от него и падают", "Это что? Лифчик поверх пиджака?", "Смешно и странно", – комментировали подписчики.