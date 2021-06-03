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Шоу-бизнес
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"

"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"

Артистка появилась в новом выпуске программы "Вечерний Ургант". Ее внешний вид ошарашил публику.
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Все дело в том, что Валерия пришла в крайне экстравагантном костюме. Для передачи она выбрала ярко-розовый жакет в стиле оверсайз, летние прямые брюки и туфли на высоких каблуках. Однако была еще одна деталь. Поверх жакета дива надела сверкающий аксессуар в виде бюстгальтера со стразами. Такое решение сейчас считается трендовым, но не все сумели оценить выбор певицы.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иван Ургант не смог удержаться от колкого комментария. Ведущий заявил на всю страну, что звезда совсем не изменилась. "Стала носить купальники на пиджаке, и все", – высмеял он наряд исполнительницы. Иосиф Пригожин не стал поддерживать супругу. Он отметил, что сказал ей приблизительно то же еще дома.

Валерия не растерялась. Знаменитость указала на стрелку на футболке мужа и подчеркнула, что она очевидно символизирует дорогу с односторонним движением. На шутку артистки Иван Ургант поинтересовался, все ли у продюсера ведет налево. "А слева я!" – посмеялась певица.

Ранее звезда опубликовала фото образа в своем "Инстаграме". Она понимала, что реакция окажется достаточно спорной. Многим костюм показался странным. "Срамота!", "Торопилась, не туда надела лифчик", "Как придумают себе новый наряд, так все от него и падают", "Это что? Лифчик поверх пиджака?", "Смешно и странно", – комментировали подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 08:44 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость756040
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шмара тупая
Гость761689
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На такую плоскодонку смешно выглядит , ей этот аксессуар вообще не нужен с её нулевым размером . Нашла было ещё Иосику такой же одеть - у них же всё вместе и ржака была бы полная . Валерия ходячий антисекс, а этот аксессуар это только подчёркивает, полное отсутствие каких-нибудь форм )
Гость755528
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Ну, это выглядит как украшение, вроде бы. Но без него было бы лучше.
Алёна Малышова
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Климакс даёт о себе знать. Женщине 53 года. При климаксе, некоторые женщины сходят с ума. Что и происходит с бабкой Алкой Перфиловой. Да и если учесть, что молодость у почти поющей бабушки, была очень бурная. Приехав из Аткарска, дни и ночи, Перфилова " покоряла" Москву. Говорить про склочного неудачника- парикмахера Пригожина- нет желания. Сплетник, интриган и его, так много в социальных сетях, что на ум приходят сожаления: Почему корона не скосила эту жирную свиноматку?
Василий
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Дура! Не поет , а орет! Срамота, деревня и полная безвкусица! Никакие деньги ей не помогут!!!
Сабрина.
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Валерия и Иосиф- прекрасная пара. Дай Бог всем такой любви, как в этой семье!
А одежда... на то они и актёры, чтобы постоянно чем-то то цеплять и удивлять зрителей.
Гостo
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щас в европе моден ковидный лифан, защищает соски от проникновения ну и пошлых губ пригожина в данном случае
1

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