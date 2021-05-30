Валерия сделала заявление на фоне слухов о неверности Пригожина: Не пропускает ни одной юбки

Певица Валерия призвала игнорировать слухи о том, что Иосиф Пригожин ей не верен. По словам артистки, фраза "не пропускает ни одной юбки" отлично характеризует ее супруга, но не в том смысле, к которому все привыкли.
Как рассказала Валерия в свежем интервью, Пригожин всегда ходит с ней на шопинг. Продюсер обожает мини-юбки, поэтому всегда приносит жене одну-две в примерочную. Иосиф, всегда останавливается перед манекеном в этом предмете гардероба – сразу предлагает жене приобрести наряд.
Валерия уверена в верности избранника. На сторону продюсер не ходит. "Никогда. Хотя может, когда меня нет рядом", – заявила вокалистка.
Пригожин слова жены подтверждает. Продюсер не скрывает, что привлекательными считает элегантных, женственных дам. Иосифу не нравится, когда представительницы прекрасного пола надевают брючные костюмы.
Супруг Валерии не отрицает, что мужчины тоже должны быть привлекательными, следить за собой. Впрочем, знаменитость признает, что в вопросах внешности не добился особого успеха. Как заметил Пригожин, у него пока один кубик на животе, хотя должно быть шесть.
Отметим, певица Валерия – третья супруга продюсера. Иосиф Пригожин впервые повел под венец девушку по имени Елену. Первая жена музыкального деятеля была домохозяйкой и родила ему двоих детей. После развода знаменитость жила с предпринимательницей Лейлой Фаттаховой.
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