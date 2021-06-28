"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место

Музыкальный критик Сергей Соседов прошелся по творчеству Аллы Пугачевой.

Ранее журналист положительно отзывался о том, что делает артистка. Однако последние годы он совершенно не одобряет ее творчество, а также не понимает, почему народ приходит в такой восторг от одного упоминания звезды. Сергей Соседов уверен, что в свое время Аллу Пугачеву просто-напросто перехвалили, поэтому она и сама поверила в свою гениальность.

"Аллочка была переоценена, к сожалению. Мы ее разбаловали", – отметил музыкальный критик. При этом Соседов считает, что определение "великая", которым нередко награждают Примадонну, ей совершенно не подходит.

Журналист не отрицает, что раньше у Аллы Пугачевой действительно был голос и талант, но сейчас ее выступления вызывают легкий испанский стыд. Музыкальный критик считает, что сейчас у звезды совсем нет голоса. Сергей Соседов указал и на другой промах Примадонны. Он уверен, что петь про телогреечку, стоя на сцене в дорогой одежде, – комично. "Хоть бы телогрейку надела для прикола", – говорит музыкальный критик.

Стоит отметить, что некоторые поклонники Аллы Пугачевы вполне могут согласиться с мнением Сергея Соседова. Народ в восторге от образа, который создала себе артистка, а вот вокальными данными уже не готовы восхищаться. Порой в комментариях под видео со звездой можно найти заявления о том, что Примадонна заметно охрипла за последние годы.