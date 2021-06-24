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Шоу-бизнес
"Я не знала": вдова внезапно потеряла ребенка после похорон Грачевского

"Я не знала": вдова внезапно потеряла ребенка после похорон Грачевского

Екатерина Белоцерковская стала гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала о жизни с возлюбленным и тех трудностях, через которые пришлось пройти.
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В какой-то момент вдова Бориса Грачевского разрыдалась. Она поведала Борису Корчевникову страшную тайну. Оказалось, что у них с мужем мог быть еще один ребенок. Когда легендарный режиссер оказался в тяжелом положении, она была беременна.

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"Я не знала", – призналась Екатерина Белоцерковская. Выносить малыша она так и не смогла. Срок был слишком маленьким, а нервное напряжение невероятно сильным. Она узнала о беременности лишь в тот момент, когда потеряла ребенка. До этого подозрений не возникало. Все случилось после похорон супруга. Теперь она поставила перед собой крайне ответственную задачу.

Избранница Бориса Грачевского подчеркнула, что сейчас она обязана жить за двоих, раз не уберегла малыша. По ее мнению, здесь нет права на ошибку, потому что она несет двойную ответственность. "Обязана вырастить нашего общего ребенка", – произнесла она сдавленным голосом.

Напомним, создатель тележурнала "Ералаш" скончался 14 января. Ему был 71 год. Борис Грачевский победил онкологию, но справиться с последствиями Covid-19 так и не смог. В конце 2020 года у него диагностировали коронавирус. У знаменитости остались четверо детей от трех разных женщин. Младшему сыну режиссера сейчас всего лишь год.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 12:04 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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