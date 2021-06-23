Он болел ковидом второй раз: вдова рассказала, почему Грачевский поздно обратился за помощью

Екатерина Белоцерковская рассказала подробности лечения режиссера в домашних условиях.

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1". Она рассказала, почему они поздно обратились к врачам и что предшествовало страшному обострению от коронавируса.



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Она рассказала, что первый раз они заразились ковидом вдвоем. Десять дней они лечились дистанционно по телефону у доктора, которого им посоветовали хорошие друзья. Динамика была положительная, и вскоре обоим стало легче. Однако антител ни у Грачевского, ни у Белоцерковской не было. Казалось, недуг позади. Но 14 декабря режиссер вернулся с работы и сказал жене, что его страшно знобит. Выяснилось, что у него снова поднялась температура. Когда жена сделала ему тест, он оказался снова положительным.

"Здесь мне стало страшно. Второй раз коронавирус. Я его умоляла, давай поедем в больницу. Но врач этот говорил, что смысла нет, мы сейчас вылечимся дома. Через три дня заболела я", – рассказала Екатерина Белоцерковская.



Выходит, что первый раз, когда Борис Грачевский с женой болели, тест мог показать ложный положительный результат. Или же иммунитет не выработал антитела, в результате чего произошло повторное заражение. Три дня пара лечилась дома. Они делали уколы и следовали всем рекомендациям врача. Потом Грачевскому сделали КТ. Режиссера госпитализировали, причем в больницу он приехал сам.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года в возрасте 71 год. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская осталась одна с девятимесячным сыном на руках.