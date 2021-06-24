"Я не позволю": вдова Грачевского сорвалась из-за наглой лжи

Екатерина Белоцерковская не верит мужчине, называющему себя внебрачным сыном Бориса Грачевского.

Вдова режиссера высказала свое мнение о возможном внебрачном ребенке покойного. Белоцерковская призналась, что спрашивала о предполагаемом сыне у мужа еще при жизни, когда кто-то рассказал ей об этом. Борис Грачевский тогда уверенно заявил, что внебрачных детей у него нет.

В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" безутешная вдова сообщила, что молодой человек, представляющийся сыном режиссера, звонил ей, но она не стала с ним разговаривать. По мнению Екатерины, этот человек перешел грань, когда явился на телевидение. Женщина уверена, что настоящий сын Грачевского никогда бы так не поступил, к тому же, он совсем не похож на отца "Ералаша" внешне, а значит, все это ложь.

Белоцерковская подчеркнула:

"Я не позволю никому ловить хайп на смерти моего мужа."

При этом вдова отметила, что в целом она лояльный человек и могла бы принять внебрачного ребенка своего мужа, но сейчас она уверена, что у ее супруга было только четверо детей, со всеми из которых Белоцерковская знакома.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января этого года от осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссеру был 71 год. В той же передаче Белоцерковская рассказала, что они с супругом дважды болели ковидом. Во второй раз Борис Грачевский слишком поздно обратился к врачам.

