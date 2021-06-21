Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Понедельник
21 июня
Лента новостей
19:02
Близкие раскрыли подробности состояния подключенной к ИВЛ певицы МакSим
18:52
В Германии раскрыли цель новых санкций против Белоруссии
18:38
"Кощунство!": пятый муж Гурченко возмущен оскверняющей память звезды выходкой Бузовой
18:32
Новые откровения Маркл взбесили народ: Лицемерие не знает границ
18:24
Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков
18:24
Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка
17:58
Стали известны страшные последствия дружбы Гогена Солнцева с внучкой Гурченко
17:53
Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет
17:37
Дроздов оказался на больничной койке в день 84-летия: Таблетки заменили капельницами
17:30
На Украине пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой
17:30
Волочкова удивила эстетичной фотографией: Элегантная красавица
17:07
Поклонники нашли могилу звезды "Моей прекрасной няни": Какой ужас!
17:00
Информацию о болезни Кузьмина скрывают от его родного брата
16:55
Угрожавшая ножом за просьбу надеть маску фитнес-модель попала на видео
16:39
"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе
16:39
Появились данные о влиянии коронавируса на клетки крови
16:25
Рудковская отдала восьмимесячного сына в добрые руки
16:21
Куда сходить в Москве: афиша с 21 июня по 1 июля
16:16
Бородина заговорила об уходе после слухов о разводе с мужем: Мир меняется
16:09
"Снова баба Гуфа": Айза шокировала подробностями новых отношений
15:57
Латушко рассказал о санкциях против режима Лукашенко: Все коррупционеры должны пострадать
15:42
Перекроенное лицо наркозависимой дочери Успенской всполошило народ
15:40
Неожиданное решение Королевой больно ударило по матери: Пошла на понижение
14:57
"Ты теперь умрешь!": контакт с ВИЧ-инфицированным безумцем убил Кравец
14:45
Внук Ротару залез на сцену на фестивале в Киеве: Что это?!
14:37
"Без конца самолеты": Бабаян рассказала о неудаче в первом браке
14:12
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
14:10
Вдову Грачевского с ребенком грозят вышвырнуть на улицу: Как жить дальше
13:35
В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары
13:32
Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца
13:30
"Русалка": молодая жена Петросяна в одном купальнике поразила россиян
13:29
Народ в шоке! Звезда "Холостяка" перестала скрывать отца своего 10-месячного сына
13:27
Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов
13:20
"Вы ждете ребеночка?": Навку заподозрили в беременности из-за внешного вида
13:11
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
12:50
Набиуллина допустила снижение цен в России
12:49
Меган Маркл излила душу после громкого скандала
12:43
Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах
12:42
В Москве введен повышенный уровень погодной опасности из-за жары
12:19
"Очень похож": возлюбленного Натальи Фриске сравнили с Шепелевым
12:16
Почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям: объяснила Набиуллина
12:11
АвтоВАЗ пообещал россиянам более дорогие машины Lada
11:50
Три жены и три сына: как живут наследники Золотухина после смерти артиста
11:47
Мать Королевой назвала размер американской пенсии: Ни дня не работала
11:43
Врач перечислил самые важные лекарства для поездки на отдых
11:37
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 17,3 тысячи
11:37
Синоптики прогнозируют 65-летний температурный рекорд в Москве
11:13
"Собираю челюсть с пола": Подольская пришла в шок от наглой выходки
11:13
В семье Королевой случилась страшная трагедия
10:38
Свыше 20 тысяч заражений за сутки: ученые дали прогноз по коронавирусу в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Кощунство!": пятый муж Гурченко возмущен оскверняющей память звезды выходкой Бузовой

"Кощунство!": пятый муж Гурченко возмущен оскверняющей память звезды выходкой Бузовой

Брак актрисы и певицы Людмилы Гурченко с пианистом и аккомпаниатором Константином Купервейсом продлился 19 лет – дольше, нежели с другими ее пятью мужьями. Карьера Людмилы Марковны за эти годы достигла пика – она сыграла во многих, полюбившихся народу, фильмах – "Соломенная шляпка", "Сибириада", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих". А сегодня режиссеры пытаются снимать фильмы про саму Гурченко, ничего о ней зная, не стараясь понять, какая она была в жизни, в работе, на отдыхе, в быту… В итоге получаются картины не о великой актрисе, а о "клубничных" эпизодах ее биографии, о которых она даже не любила вспоминать. И это вызывает справедливое возмущение у Купервейса.
прочитано 330 раз

Новость о том, что Ольга Бузова исполнит роль героини Гурченко Леночки Крыловой в продолжении фильма "Карнавальная ночь", за которое якобы взялся шоумен Станислав Барецкий, шокировала Константина Купервейса.

ПО ТЕМЕ

Сживает со свету: бушующий в доме Гурченко призрак не дает покоя Королевой

Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство

"Это кощунство! – считает он. – Просто возмутительно, что люди, которые с Гурченко вообще не были знакомы и рядом не стояли, берутся создавать фильмы о ней. Если не будет образа Леночки Крыловой и других персонажей, не будет копии замечательного фильма, снятого в 1956 году и полюбившемуся всему СССР, то ради Бога. Если же в главной роли будет Ольга Бузова, то все мы, кто знал ее, дружил, был членами семьи, категорически против! И дело не в Бузовой или других актрисах! Эту Личность – Людмилу Гурченко! – сыграть невозможно! Совершенно другие ощущения останутся у людей. И их постигнет разочарование из-за жалкого подобия".

Похожее негодование у Купервейса вызывал и 16-серийный сериал "Людмила Гурченко", который в 2015 году демонстрировали на телеканале "Россия-1". Главную роль в нем играла Юлия Пересильд. "Я был просто в бешенстве, когда увидел, какую грязь там показывают – мужей, любовников, – вспоминает Купервейс. – А какими монстрами там изображены Иосиф Кобзон, братья Михалковы! Досталось в картине и мне (его играет Михаил Химичев, который, встречался с Купервейсом и долго обсуждал характер роли – Прим. ред.), и моей жене, и моим родителям, которые были показаны без разрешения, – говорит Константин Купервейс. – Я даже хотел подавать в суд, но друзья отговорили".

Вообще о том, какой была звезда вне экрана и сцены, Константин Купервейс рассказал в биографической книге с символичным названием "Золотые годы". Ведь годы с Константином Тобяшевичем для Людмилы Марковны стали поистине золотыми.

"В быту она была нормальным человеком, – вспоминает Купервейс. – Конечно, случались порой обиды, но как без них прожить?! Я много слышу, что, мол, характер у Гурченко был сложный. Не спорю. Но она была ангелом в сравнении с сегодняшними ничтожно-комариными "личностями", которые мнят из себя бог весть что и ездят с охраной на Rolls-Royce. Гурченко ездила на "Жигулях", а иномарка появилась у нее уже в 2000 годах, да и то это был приз!"

В мемориальном музее актрисы, который после ее смерти в квартире в Трехпрудном переулке открыл ее шестой муж Сергей Сенин, Константин Купервейс никогда не был. "А зачем? – удивляется он. – Для кого-то это музей, а я там жил. И практически все, что там есть, куплено было в браке со мной".

С Людмилой Марковной после развода в 91-м Константин Тобяшевич никогда больше не виделся и не общался. А вот с дочерью актрисы Марией Королевой и внучкой Еленой Королевой Купервейс сохранил добрые отношения. "Маша звала меня папой, а Лену я увозил в роддом и встречал из роддома, – говорит Купервейс. – Жаль, что Маша так рано ушла из жизни, а с Леной мы общаемся".

"Я до сих пор считаю его своим дедушкой, – улыбается Елена Королева. – Даже удивительно, что чужой по крови человек и его родители столько вложили в меня, стольким помогли. Я с Костей постоянно на связи и за многое ему благодарна. Что же касается фильм "Карнавальная ночь", который сейчас, как говорят, хотят переснять с Ольгой Бузовой, то я просто в шоке. Это одна их моих любимы картин с участием Люси и опошлять созданный ею светлый образ мне кажется диким!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 18:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цапник и Борисова с дочками, а Шаляпин с внучкой: знаменитости собрались на премьере фильма

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

Стали известны страшные последствия дружбы Гогена Солнцева с внучкой Гурченко

Елене Королевой поступили угрозы

Шоу-бизнес

"Снова баба Гуфа": Айза шокировала подробностями новых отношений

Новым избранником стал ее бывший муж Алексей Долматов

Шоу-бизнес

Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет

Артистка показала фигуру

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+