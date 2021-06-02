Попавший в больницу Моргенштерн рассказал о сокровенном

Алишер Моргенштерн находится в больнице и пока вынужден пользоваться инвалидной коляской.

В настоящее время известный музыкант проходит лечение в клинике из-за проблем с почками. Тем не менее, рэперу удалось выйти на связь и рассказать поклонникам о своем состоянии. Алишер Моргенштерн сообщил, что ему больно ходить и нормально он себя чувствует, только когда лежит или сидит, а для передвижения пока необходима коляска.

Говоря о своем творчестве, певец не стеснялся в выражениях и обильно использовал мат. На вопрос о новом альбоме Алишер ответил, что ему ничего не стоит записывать новую пластинку хоть каждую неделю, но ему это не нужно, так как Моргенштерн и так сейчас везде.

Валеев рассказал фанатам, что он пребывает в счастливом ожидании своего нового спорткара McLaren. Молодой человек выбирал автомобиль по тому принципу, чтобы такого не было ни у кого из российских звезд. Моргенштерн признался, что он хочет во всем быть единственным и доказать всем, что он лучший – об этом сообщил Пятый канал.

Кумир молодежи в эфире также упомянул о суде по делу о пропаганде наркотиков, который состоится уже 3 июня. Валеев выразил надежду, что его состояние позволит ему там появиться, возможно, для этого даже придется использовать инвалидную коляску.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что полиция уличила Алишера Моргенштерна в пропаганде наркотиков – на рэпера было заведено административное дело.