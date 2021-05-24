Полиция уличила Моргенштерна в пропаганде наркотиков

В клипах рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, выявили пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и финансовое обогащение. Соответствующее заключение было сделано по итогам экспертизы, проведённой в рамках административного дела в отношении исполнителя.
На прошлой неделе в отношении Валеева было возбуждено административное дело о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета. По версии правоохранителей, она содержалась в текстах и клипах к песням "Розовое вино 2" и "Family", сообщает телеканал "360".
Представители МВД сообщили, что эксперты сделали заключение о попытке рэпером сформировать у своих слушателей позитивное отношение к употреблению наркотиков с помощью создания хороших образов героев, которые к ним прибегают, передаёт Ura.ru.
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