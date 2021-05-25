"Хочу": Дробыш рассказал о страсти к Моргенштерну

По словам музыкального деятеля, сейчас в почете у молодежи отрицательные персонажи. Раньше популярны были положительные герои, сейчас же наоборот. Виктор Дробыш считает объяснимым такой факт.
Продюсер назвал солнечными музыкантов Джастина Тимберлейка, Backstreet Boys и Робби Уильямса. По словам Дробыша, в современном шоу-бизнесе положительным героям практически невозможно пробиться. В моде плохие парни и плохие девчонки.
Дробыш добавил, что как правило негативные герои привлекают неповзрослевших людей. По его словам, любой родитель может любить артистов FACE и Моргенштерна, пока его дочь или сын не скажет: "Я хочу на концерт". Об этом Дробыш высказался в эфире ютуб-шоу FAMETIME TV.
Помимо данной темы Виктор Дробыш высказался и по поводу международного песенного конкурса Евровидение, который состоялся 22 мая в Нидерландах. Продюсер считает, что это больше не конкурс песен, а нечто другое.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в клипах популярного российского рэпера и тиктокера Моргенштерна полиция обнаружила пропаганду запрещенных веществ. Проведена экспертиза. Адвокат артиста Сергей Жорин утверждает, что его подопечный не пропагандирует наркотики.
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