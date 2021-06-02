"Засудил бы!": Галкин проехался по Пугачевой после скандальных известий

Ситуация крайне возмутила комика. В своем "Инстаграме" он записал видео, где описал ситуацию. Оказалось, что журналисты начали звонить ему, а он не был в курсе ситуации. Позднее он позвонил и в Пенсионный фонд. Сотрудники также не смогли ответить на его вопросы, так как ни о чем подобном даже не слышали.
Максим Галкин пошутил, что просто спокойно сидел дома и отправлял деньги Пенсионному фонду, но один телеграм-канал распространил фейковую новость, которую позднее опубликовали многие издания. Прошелся юморист и по любимой супруге, Алле Борисовне Пугачевой. Он отметил, что многие не только осудили его за неуважение к пожилым людям, но и пошутили, что он и без выплат "много делает для пенсионеров".
Артист рассказал, что связался с человеком, который опубликовал информацию, передает Life. На все вопросы юмориста он ответил, что новость услышал по радио, поэтому и поверил. Максим посмеялся и призвал публику прекратить верить всему, что попадает в информационное поле.
Также Максим Галкин признался, что его крайне возмущают подобные ситуации. "Засудил бы всех!" – подчеркнул он. Однако пародист отметил, что ему жалко тратить свое время на разбирательства с изданиями. Он не планирует доказывать всем, что не делал ничего плохого.
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