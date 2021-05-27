Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Четверг
27 мая
Лента новостей
22:22
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову
22:07
Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске
21:47
В Пензе грузовик без тормозов сбил двух человек
21:44
Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина
21:34
По гостинице в Петербурге бегала голая женщина
21:24
При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали люди
21:08
Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала
21:03
В Новгородской области мужчину забили до смерти
20:38
Украинская армия устроила стрельбу у границ с Крымом
20:31
Аверин предстал перед 60-летней Яковлевой в трусах
20:12
Под Москвой утонули двое мужчин
19:55
В Москве восьмилетний ребенок отравился наркотиками
19:45
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
19:14
"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий
19:14
Измену обсуждали все: экс-супруга заговорила после рождения дочери у Меладзе
19:09
"Не ему решать": Лавров отреагировал на слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы
18:57
Герой России рассказал о возможности атаки самолетов НАТО
18:50
Волочкову застукали в "Пятерочке" после тяжелого трудового дня
18:26
"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением
18:08
Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку
18:04
Гениталии с пластырем все испортили: актеру Власенко пришлось переснять интимную сцену на собственной кухне
17:51
Техника китайских императоров: Джигурда поведал о своем сексе
17:44
Коррупция в России выросла почти на 21%
17:43
"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной
17:25
Обманул: Елизавета II обомлела после знакомства с детищем принца Гарри
17:04
Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске
17:01
"Вечер заслуженного веселья": стало известно о свидании Миддлтон с мужем в городе юности
16:47
"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых
16:40
Байден поручил разведке узнать о происхождении коронавируса за три месяца
16:35
Мишустин предложил ввести в России новый штраф
16:19
Фигуристка Волосожар вновь стала матерью
16:05
Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы
16:04
Россиянка попала в спецвыпуск "Друзья. Воссоединение": как это получилось
15:47
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина
15:46
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки
15:43
Соловьев предложил выдать Протасевича Донбассу
15:24
Грязный скандал: Киркорову пришлось нанять адвоката из-за пенсионерки
15:24
Порошина положила глаз на Аверина: съемки нового сезона "Склифосовского" в самом разгаре
15:08
Закрутившей роман с рэпером Шейк прочат место первой леди США
14:52
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:40
Истощавшую Долину на людях заставили отбиваться от грязных обвинений
14:37
Звезда "Кривого зеркала" сообщила об удалении груди: Должны отрезать
14:30
"Женя, я уплываю": Рудковская оставила Плющенко
14:26
В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей
14:22
"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число
14:20
Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция
14:14
Российскую 14-летнюю школьницу арестовали за изнасилование 11-летней подруги
13:48
"Крышу снесло": в Великобритании предложили закрыть все границы вокруг Белоруссии
13:48
Раскрыты интимные секреты Тодоренко и Топалова
13:37
Малышева перечислила малоизвестные симптомы проблем с печенью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Ставшие гостями ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити" Иосиф Пригожин с женой оценили грубый юмор еще одного гостя – рэпера Moneyken (Олег Еропкин).
прочитано 255 раз

Глядя на певицу и продюсера, можно смело сказать: муж и жена – одна сатана. Как, впрочем, и о других звездах – молодых супругах Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken.

ПО ТЕМЕ

"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых

Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

На развлекательном шоу четверка показала, что хорошо знает свои вторые половинки. Во всяком случае, в интимных вопросах. Так, когда Максим Галкин спросил знаменитостей, кто в их парах больше хочет секса, Валерия с Иосифом Пригожиным, не сговариваясь, ответили, что глава семьи. А вот вторая звездная пара немного засомневалась в ответе.

Также в ходе шоу Олег Еропкин, не стесняясь в выражениях, матом заявил, что, по его мнению, лучше удовлетворять женщину языком, чем быть вруном. Похабное высказывание улыбками и смущенным смехом поддержали Иосиф Пригожин с женой.

Как писали "Дни.ру", Максим Галкин предложил звезде послушать треки Инстасамки. Для культурной исполнительницы песня, в которой есть упоминание половых органов и секса, стала шоком.

Продюсер же уточнил у молодого рэпера, часто ли он снимает свою жену для соцсетей. На это Галкин заявил, что парочка снимает не только фото, но и видео. Видимо, юморист имел в виду ролик, который несколько лет назад попал в Сеть. На кадрах Инстасамка занималась сексом с Монекеном.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 21:44 Источник: Ютуб-шоу "Музыкалити" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Артист проходит обследование
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Звездная пара оценила грубый юмор молодого рэпера
Шоу-бизнес

"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением

Звездные родители впали в детство
Шоу-бизнес

"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

Рустам Солнцев раскритиковал теледиву

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+