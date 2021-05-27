Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Ставшие гостями ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити" Иосиф Пригожин с женой оценили грубый юмор еще одного гостя – рэпера Moneyken (Олег Еропкин).

Глядя на певицу и продюсера, можно смело сказать: муж и жена – одна сатана. Как, впрочем, и о других звездах – молодых супругах Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken.

На развлекательном шоу четверка показала, что хорошо знает свои вторые половинки. Во всяком случае, в интимных вопросах. Так, когда Максим Галкин спросил знаменитостей, кто в их парах больше хочет секса, Валерия с Иосифом Пригожиным, не сговариваясь, ответили, что глава семьи. А вот вторая звездная пара немного засомневалась в ответе.

Также в ходе шоу Олег Еропкин, не стесняясь в выражениях, матом заявил, что, по его мнению, лучше удовлетворять женщину языком, чем быть вруном. Похабное высказывание улыбками и смущенным смехом поддержали Иосиф Пригожин с женой.

Как писали "Дни.ру", Максим Галкин предложил звезде послушать треки Инстасамки. Для культурной исполнительницы песня, в которой есть упоминание половых органов и секса, стала шоком.

Продюсер же уточнил у молодого рэпера, часто ли он снимает свою жену для соцсетей. На это Галкин заявил, что парочка снимает не только фото, но и видео. Видимо, юморист имел в виду ролик, который несколько лет назад попал в Сеть. На кадрах Инстасамка занималась сексом с Монекеном.