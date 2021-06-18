"Не успели пожениться": Сумишевский рассказал о трагедии в личной жизни

Ярослав Сумишевский вспомнил о страшной аварии, в результате которой погибла его любимая женщина.

Знаменитый певец стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". В задушевной беседе с Борисом Корчевниковым артист затронул очень больную для него тему. В начале этого года Ярослав Сумишевский и его возлюбленная Наталья попали в ДТП под Красноярском, после которого женщина оказалась в реанимации, а спустя неделю умерла.

Певец очень сожалеет о том, что не успел зарегистрировать брак с Натальей. Еще до аварии они хотели сыграть свадьбу, но так и не сделали этого. У пары уже есть общий сын, но артист хотел, чтобы любимая родила ему еще детей, и мечтал, чтобы она официально стала Сумишевской.

Мужчина рассказал, что он отчаянно просил у Натальи, чтобы она не умирала. Перед смертью гражданской жены артист извинился за непонимание и за все, что было между ними не так. Если бы сейчас у певца появилась возможность написать любимой письмо, но бы повторил эти слова и еще раз поблагодарил бы ее за все.

Наталья всегда принимала активное участие в делах гражданского мужа, занималась организаций его выступлений и всячески поддерживала мужчину. Теперь же артист остался один.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что убитый горем Ярослав Сумишевский продолжает разговаривать с умершей возлюбленной.