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Шоу-бизнес
"Хочу быть максимально откровенной": естественная Тодоренко шокировала публику честными кадрами

"Хочу быть максимально откровенной": естественная Тодоренко шокировала публику честными кадрами

Регина Тодоренко показала свою натуральную красоту, которая не всем пришлась по вкусу.
прочитано 315 раз

Накануне ведущая "Орла и решки" отпраздновала день рождения – звезде исполнился 31 год. После столь важного события супруга Влада Топалова решила показаться фанатам в своем естественном виде. Регина Тодоренко призналась, что хочет быть максимально откровенной со своими подписчиками, поэтому вышла в Stories своего микроблога без прически и макияжа, но с широкой улыбкой, обнажающей брекеты на зубах.

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Фолловеры телеведущей неоднозначно отреагировали на столь смелый поступок знаменитости. Одни подписчики оценили откровенность Регины и похвалили ее за то, что она не злоупотребляет фотошопом, как это делают многие другие селебрити. Другие же подписчики были шокированы натуральностью звезды. Один из пользователей даже заявил, что можно не проснуться, если приснится такая женщина – о противоречивой реакции фолловеров сообщила "Экспресс газета".

Сама Регина Тодоренко старается не обращать внимания на едкие комментарии хейтеров и продолжает заряжать публику своим оптимизмом. Ранее ведущая "Орла и решки" решилась еще на одну откровенность – звезда рассказала о своем пути к мечте и призналась, что она простая девочка из деревни. Фото из прошлого Регины Тодоренко стало настоящей сенсацией для ее поклонников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: www.instagram.com /reginatodorenko
Автор: 15 июня 2021, 22:15 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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