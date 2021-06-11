"Давно хотел сказать": исхудавший Сташевский сделал публичное заявление

Влад Сташевский покаялся в ошибках, по глупости совершенных им в первом браке.

47-летний артист стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" и рассказал об отношениях с первой супругой Ольгой Алешиной. Влад Сташевский давно хотел обратиться к экс-избраннице и теперь воспользовался представившейся возможностью.

Певец познакомился со своей будущей женой на пароходе во время празднования дня рождения ее матери. На мероприятие артиста пригласил его продюсер – Юрий Айзеншпис. Ольга была хороша собой, молодые люди сразу понравились друг другу, и их роман стал развиваться очень стремительно. Вскоре Влад и Ольга поженились, но их отношения быстро стали портиться – всего этот союз продлился пять лет. Теперь Сташевский понимает, что он вел себя ужасно в том браке: не думал о семье, много гастролировал, а после концертов часто отправлялся гулять.

В беседе с Борисом Корчевниковым певец признался, что именно он был виноват в распаде семьи. Сташевский публично извинился перед бывшей супругой и признал, что ему стоило вести себя по-другому. В первом браке у артиста родился сын, с которым тот долго не мог общаться после развода, но спустя годы отношения между родственниками наладились.

Ранее "Дни.ру" писали, что телезрители нашли Влада Сташевского сильно постаревшим и исхудавшим после болезни.